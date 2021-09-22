США грозят новые террористические атаки со стороны «Аль-Каиды»*

Глава ФБР США Кристофер Рей. Фото: REUTERS

Глава ФБР США Кристофер Рей заявил, что недавние события в Афганистане, включая захват власти талибами (члены запрещенной в России террористической организации "Талибан"), представляет серьезную угрозу для внутренней безопасности Соединенных Штатов, поскольку «Аль-Каида»* может провести крупномасштабные террористические операции в стране.

– Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как «Исламское государство»**, и «Аль-Каида»*. Их члены продолжают искать уязвимости и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки на нас. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане, – заявил Рей.

По словам главы ФБР, начиная с 2011 года террористические группировки не оставляют замыслов повторить атаки, приведшие к трагедии 11 сентября, которая и стала формальным поводом для введения американских войск в Афганистан в рамках операции «Несокрушимая свобода».

Теперь же, после вывода войск из страны и прихода к власти талибов, все может в буквальном смысле вернуться на круги своя, когда «Талибан» отказался выдать властям США Усаму бин Ладена, названного организатором террористических атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагон.

Глава разведуправления США Скотт Берриер выразил согласие с коллегой из ФБР, а также сообщил о работе ведомства в этом направлении:

– Мы напряженно ищем способы вернуться обратно в Афганистан со всеми видами источников и доступов.

«Аль-Каида»* – запрещенная в России террористическая организация.

«Исламское государство»** – запрещенная в России террористическая организация.