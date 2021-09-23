Запрещено разводить кур и куролесить: Шесть штрафов для дачников, о которых все забывают

Верховный суд наказал хозяйку участка за «сельскохозяйственных животных» Фото: Shutterstock

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не положено курей на дачах разводить! Такое постановление вынес Верховный суд по делу, которое неожиданно прогремело на всю страну.

Если вкратце, то суть такова. Жительницу Волгограда достали куры, которых развела ее соседка по даче. Вонь, кудахтанье, петушиные «песни» из-за соседского забора на рассвете - не таким представляла себе женщина спокойный дачный отдых! Она не раз жаловалась на соседку руководству СНТ, да вот незадача - председателем оказался муж птичницы, поэтому ситуация не менялась.

Пришлось идти в суд. В результате инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовала куровладельцев на 10 тысяч рублей, а суд выдал предписание «устранить нарушения». То есть убрать кур с дачного участка в более подходящее место (например, в суп). К слову, на участок приезжала ветеринарная служба и насчитала там не только два десятка кур, но и 40 уток, а также несколько курятников.

Птичница оказалась упорной - с вердиктом не согласилась и подала жалобу в Верховный суд. Но тот лишь подтвердил решение: разведение сельскохозяйственных животных в СНТ - это нецелевое использование земель, поэтому наказание остается в силе.

СО СВИНЫМ РЫЛОМ ДА В СНТ

В общем, ничего нового не случилось: Верховный суд просто разъяснил нормы существующего законодательства. Которое считает нецелевое использование земель административным правонарушением и карает его штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Так что волгоградка должна спасибо сказать, что отделалась минимальным штрафом.

Но вопросы все равно остаются. С волгоградским случаем все понятно: СНТ – это садоводческое некоммерческое товарищество, а такое количество кур и уток со словом «некоммерческое» как-то не вяжется. Но если шесть десятков птиц заводить нельзя, то сколько можно? Если строго следовать букве закона, то даже одну курочку держать запрещено - «нецелевое использование». А собаку - пожалуйста, и пусть себе будит звонким лаем всю округу. Где логика?

- Как от агрария, соли земли русской, от меня ждут комментария, что это бред. Ведь СНТ и задумывались для собственного пропитания. И было бы логично, чтобы там можно было не только сажать растения, но и завести кур, козу, - сказал в эфире радио «КП» известный фермер, сыровар Олег Сирота. - Но тут есть проблема. Бывает, что кто-то держит пять кур и они никому не мешают. Но иногда люди занимаются промышленным выращиванием животных - кур, коров, свиней. И превращают жизнь своих соседей в ад. Поэтому нужно вводить нормативы. Чтобы было понятно, сколько кур держать можно, а сколько нельзя. Пока этого не будет, такие прецеденты продолжат случаться. Но государство не хочет регулировать этот вопрос.

И очень зря не хочет. Вот есть, например, личные подсобные хозяйства. От садовых и огородных дачных участков они по сути отличаются лишь категорией, к которой отнесена земля. При этом свиней и кур там держать уже можно. «А чем мы хуже?» - рассуждают некоторые дачники и заводят живность. Из-за чего нередко случаются конфликты, и волгоградский случай - далеко не самый тяжелый. Два года назад в Талдомском районе Подмосковья ушлый дачник построил на участке свинарник, который отравлял жизнь другим членам СНТ. Очередной конфликт перерос в драку, в которой хозяева свинарника убили одного из недовольных соседей.

По новым противопожарным правилам, вступившим в силу с 1 января 2021 года, жарить шашлык на даче можно либо на мангале, либо в жаровне. Фото: Евгения ГУСЕВА

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За шашлык около дома – до 5000 рублей

По новым противопожарным правилам, вступившим в силу с 1 января 2021 года, жарить шашлык на даче можно либо на мангале, либо в жаровне. Расстояние до ближайших зданий должно быть не меньше пяти метров, а на два метра вокруг мангала должна быть убрана сухая трава и ветки.

Жарить шашлыки на костре тоже разрешено, но теперь такую роскошь могут себе позволить только крупные землевладельцы. Открытый огонь можно разводить не ближе 50 метров от зданий и только в яме глубиной не менее 30 см и диаметром не больше метра. До ближайшего хвойного леса – не меньше 100 метров, до лиственного леса или «отдельно растущих групп лиственных деревьев» - не меньше 30 метров. Земля в радиусе 10 метров должна быть очищена от сухих листьев и веток.

Кстати, костер для сжигания мусора должен отвечать тем же требованиям.

За борщевик - от 2 000 до 5 000 рублей

Борщевик - опаснейший сорняк, он вытесняет все культурные растения, а его сок вызывает у людей ожоги и воспаления. Поэтому дачник обязан нещадно бороться с любыми проявлениями борщевика на своем участке - косить, рубить, а корни выкапывать.

За мусор - до 50 000 рублей

Даже за мелкие отходы - например, мусор после пикника - могут оштрафовать на 1000 – 2000 рублей. А если захламить участок всякой неприглядной дрянью: строительным мусором, шинами, обломками досок и т. д. – штраф может вырасти до 50 000 рублей.

За туалет «не по правилам» - от 3 000 до 5 000 рублей.

Во-первых, отходы жизнедеятельности не должны попадать в плодородную почву и подземные воды. Во-вторых, расстояние от туалета до забора должно быть не меньше двух метров, до других построек (в том числе соседских) – не меньше 12 метров.

За шум в неположенное время - от 1 000 до 5 000 рублей

Законы о тишине в разных регионах России отличаются. Но в основном шуметь нельзя с 22:00 или 23:00 до 8:00, а также с 13:00 до 15:00. Штрафы в разных краях и областях тоже отличаются, но в основном это от 1 000 до 5 000 рублей.

Многие граждане уверены, что все это касается только многоквартирных домов, на даче же можно всю ночь куролесить, а в обед врубать газонокосилку. Разочаруем любителей шумных посиделок: закон о тишине для того и существует, чтобы охранять покой ваших соседей на территории всего региона, и на даче, в том числе.

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