Сергей Лавров: Просить, чтобы США отменили санкции, мы не будем никогда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Конечно, не обошлось и без традиционного мягкого юмора в исполнении Сергея Викторовича: «Я вас слышу, — сказал он одной англоязычной журналистке. — А, вы забыли свой вопрос и смотрите в свой компьютер…»

Приводим самые главные высказывания министра — об отношениях с Вашингтоном, санкциях и о ситуации в африканской стране Мали.

О ПРОДОЛЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА С США

У нас готовится ряд контактов по линии МИДа и Госдепартамента США. Когда мы договоримся, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, то будет сделано соответствующее заявление.

О ПРОБЛЕМЕ СИРИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Нас не может устраивать ситуация, когда происходит применение кричащих двойных стандартов. Есть 6 млн беженцев из Сирии — в Ливане, Турции, других странах. Год назад в Дамаске проводилась большая конференция по возвращению беженцев. И нас поразило, что США давили на её участников, чтобы они не приезжали. И даже ООН на высоком уровне не приняла участия.

О ПРИГЛАШЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЕНСПЕЦОВ В МАЛИ

Власти Мали обратились к частной военной компании (ЧВК) за помощью в борьбе с терроризмом, эта деятельность ведётся на законной основе. Власти России не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали с ЧВК.

ОБ АФГАНИСТАНЕ

Для контактов с талибами (запрещённая в РФ организация — ред.) отмены действующих международных санкций не требуется. Будем побуждать тех, кто сейчас взял власть в Кабуле после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно.

О ГЛАВНОМ

Просить, чтобы США отменили санкции, мы не будем никогда. У нас весь лимит на просьбы выработала Украина. Других партнёров [такого уровня, как США — ред.] у нас нет. Поэтому скажу: есть надежда, что хотя бы в некоторых сферах мы наладим взаимоуважительное партнёрство.

ОБ ОЖИДАНИЯХ ОТ ВЫБОРОВ В ГЕРМАНИИ

Желаю им всем успехов.