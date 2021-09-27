Новая пенсионная реформа: Как россиян собираются стимулировать копить на старость

Дело сдвинулось с мертвой точки. Новая накопительная система скоро обретет свои черты. Фото: Shutterstock

Дело сдвинулось с мертвой точки. Новая накопительная система скоро обретет свои черты. Как сообщают источники «Коммерсанта», в Минфине в пятницу состоялось совещание с экспертами и участниками рынка. «Скелет» новой реформы утвержден — осталось доработать нюансы. Что именно обсуждают чиновники? И вырастут ли от этого наши будущие пенсии?

ТРИ КИТА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Сразу оговорюсь. Речь не о страховой (которая положена всем и зависит от накопленных баллов), а о накопительной части. Той, которая была лишь у тех, кто родился в 1967 году и позднее. С 2014 года она заморожена. В управляющих компаниях и частных фондах крутятся лишь до этого накопленные деньги — 5 трлн рублей. Новые взносы туда не поступают. А должны бы.

В идеале пенсионная система должна стоять на трех китах. Первый - государственная пенсия, которая дает прожиточный минимум. Второй - корпоративная прибавка, когда компании «копят» на пенсию своим работникам. И третий - личные накопления граждан. В России номинально есть все три элемента, но доля двух последних мизерна.

К примеру, средний размер индивидуального пенсионного счета в России - 100 тысяч рублей. Большинство людей получают эти деньги одномоментно — при выходе на заслуженный отдых. Делить эту сравнительно небольшую сумму на 20 с лишним лет нет никакого смысла. Работодатели особым рвением тоже не отличаются, корпоративные пенсии есть лишь у каждого десятого — и это в основном крупные корпорации, где такие программы заводили в 90-е и «нулевые» годы, а сейчас почти везде прекратили.

ТРИ НОВЫХ СТИМУЛА

Задача чиновников — стимулировать и бизнес, и людей откладывать на старость. Пока это получается плохо. Есть лишь небольшой налоговый вычет — можно вернуть 13% с ежегодных 120 тысяч рублей, внесенных на свой счет в каком-нибудь негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Но и он не сильно мотивирует. Во-первых, для получения вычета нужно обращаться в налоговую, заполнять декларацию, собирать документы. Во-вторых, максимальная сумма делится на все виды социальных расходов (платное обучение, медицину, а со следующего года еще и на спорт). В-третьих, нынешняя система гарантирования пенсионных накоплений урезанная. В случае банкротства НПФ клиенту вернут лишь номинал его взносов, а проценты сгорят. Так себе безопасность.

Эксперты предложили несколько дополнительных стимулов. Если их внедрить, накопления на старость могут стать более выгодными.

- Начальный взнос от государства. Бюджет накинет некоторую сумму на счет человека, а все остальное тот будет копить сам. Для государства особых потерь нет. Эти деньги все равно будут виртуальными. На разгон той же инфляции они не повлияют, потому что станут появляться в экономике лишь через несколько десятков лет и мелкими порциями.

- Социальный подход. Чем меньше доходы у человека, тем больше его софинансирует государство. И наоборот. В этом случае поддержку и прибавку к пенсии получат те, кто больше нуждается.

- Дополнительный налоговый вычет. Эксперты просят расширить льготы. Например, как это сделано для частных инвесторов, которые могут вернуть 13% с 400 тысяч рублей каждый год. В Минфине на этот счет пока нет ответа. С учетом других социальных обязательств, тратить много денег в министерстве не хотят. Тем более если эти обязательства нужно будет взять на себя на несколько десятков лет вперед.

Задача чиновников — стимулировать и бизнес, и людей откладывать на старость. Пока это получается плохо. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫХ НЕ ХВАТАЕТ

Тем не менее на два главных вопроса чиновники и эксперты пока ответить не могут. Во-первых, пока нет ни слова о расширенных гарантиях для будущих пенсионеров. Пока система страхования накоплений не будет такой же простой и понятной, как система страхования банковских вкладов (где возвращают до 1,4 млн рублей каждому с учетом всех накопленных процентов), вряд ли у пенсионных фондов появится массовый клиент.

Во-вторых, нет единого регулятора, который следил бы за деятельностью частных пенсионных фондов. В ЦБ предлагали создать специального администратора, который вел бы счета граждан, следил за тем, чтобы фонды не мухлевали с отчетностью, и возмещал бы людям деньги в случае банкротства того или иного НПФ. Но в последней версии, который представили на суд Минфину, такого органа нет. Частные фонды не хотят дополнительного надзора и лишней комиссии, поэтому и лоббируют отказ от этой возможной практики.

В-третьих, в правительстве до сих пор думают, какой должна быть система — добровольной или добровольно-принудительной. Речь о том, что почти никто в нашей стране не готов самостоятельно откладывать деньги на далекую старость. Зачем, если можно положить их на депозит или индивидуальный инвестиционный счет и использовать, когда захочется?! В Центробанке предлагали сделать систему добровольно-принудительной. То есть обязать всех отчислять с зарплаты от 1 до 6%. Но при желании человек может всегда отказаться.

Как показывают многочисленные исследования по поведенческой экономике, в таких случаях число «молчунов» всегда больше, чем число добровольцев. А для принятия важных жизненных решений людей нужно мягко подталкивать к правильному финансовому поведению, на которое они не способны, например, в молодом возрасте. Но в Минфине и Минтруда почему-то предпочитают играть в либеральную демократию. Хотя она нужна во многих других случаях, но никак не в этом.

СПРАВКА «КП»

Напомним, накопительную часть пенсии заморозили в конце 2013 года. Под двумя благовидными предлогами. Первый - нужно было разобраться с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Владельцы некоторых из них увели за границу десятки миллиардов рублей пенсионных накоплений. Второй предлог - бюджет нуждался в дополнительных деньгах, и делиться сотнями миллиардов рублей в год правительство тогда не собиралось.

Прошло восемь лет, но систему так и не разморозили. Хотя обе проблемы успешно решены: Центробанк навел порядок на рынке НПФ, а доходы бюджета даже в пандемию превышают расходы благодаря высокой цене на нефть. Сейчас на индивидуальных счетах граждан лежат пять триллионов рублей. Но полноценной прибавки выходящие на пенсию граждане не получают.

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