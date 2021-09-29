Федор Бондарчук о сыне от Паулины Андреевой: "Ванечка умненький"

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Бондарчук счастлив в браке с Паулиной Андреевой. В марте 2021 года супруги стали родителями чудесного мальчика. Знаменитости тщательно оберегают личную жизнь, поэтому фотографий с малышом поклонники вряд ли увидят в ближайшее время даже на страницах глянца. Зато на радость всем неравнодушным режиссер впервые рассказал о сыне.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева - одна из самых обсуждаемых и красивых пар кинотусовки. В 2019-м влюбленные поженились и сыграли пышную свадьбу. А в 2021 году на свет появился первенец супругов. Паулина родила сына в элитном роддоме. Для нее этот малыш стал первым, тогда как у Федора есть двое старших детей - Сергей и Варя.

Актриса никогда не говорит о личной жизни, впрочем, как и ее именитый муж. Но в гостях у Ивана Урганта артист решил рассказать о маленьком сыне, о том, как малыш растет и развивается.

"Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь", - признался Федор Сергеевич в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Прекрасный Сергей Бондарчук застал начало творческого пути сына. "Я показывал ему свои клипы. Папе очень это нравилось. Ему вообще была интересна современная культура. Я ему и клипы Ветлицкой показывал. Однажды папа рассказал, что он бы и сам с удовольствием снял клип для Пугачевой где-нибудь на Байконуре", - поведал Бондарчук.

С новой женой режиссер расцвел. Об этом говорит даже его сестра по отцу. "Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький", - делилась личным мнением 70-летняя Наталья Бондарчук.