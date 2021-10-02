Зачем я срочно лечу в Грузию, где арестован Саакашвили

Михаил Саакашвили - одержимый политикой человек Фото: REUTERS

Сажусь в самолет в Ереван, чтобы криво, косо (из-за глупейшего эмбарго на прямые рейсы) добраться до Тбилиси...

Саакашвили арестовали – как тут удержишься.

Мишико – пусть человек вздорный, но из того сорта людей, чья искренность граничит с психозом. А смелость с безумием.

Тут даже у врагов опускаются руки. Им разумнее вообще ничего не делать и просто наблюдать, как гиперактивный Саакашвили вихрем носится по стране, что-то строя, что-то ломая, потому что в конце концов он угробит сам себя.

Так случилось 15 лет назад, когда Миша, провернув красивые реформы (на которых до сих пор стоит Грузия), достал репрессиями и самодурством людей так, что пришлось бежать из страны.

Так происходит и сейчас. Красиво (словно вдохновившись Навальным) он прибыл в Грузию и сразу получил шесть лет тюрьмы. И похоже, торжественно угробил свое будущее.

Если, конечно, не сотворит чудо. И завтра не вернутся волшебно времена, когда сотни тысяч грузин кричали влюбленно: «Миша-Миша!» и были готовы вытащить своего буйного любимца из любой тюрьмы.

Замысел Саакашвили понятен – сегодня в Грузии проходят выборы в местные муниципалитеты. И правительственной партии «Мечтателей» очень важно получить не меньше 48,6 процентов голосов, как прошлом году.

Тогда в стране проходили парламентские выборы, и оппозиция вышла на улицы. Власти пошли на уступки – если мол, «мечтатели» получат меньше 48,6 процентов, будут новые парламентские выборы (правда, подписывать договор оппозиция отказалась и формально он не действует).

И Саакашвили, выходит, прибыл в самый критический момент – чтоб переломить ситуацию. Чтоб вывести людей на баррикады, разворошить страну, поставить перед Грузией вопрос ребром – или решительные реформы или вялые «мечтатели»?

Расколоть. Противопоставить...

В его стиле.

Вот лечу я, предвкушая марш-бросок Ереван-Тбилиси, и невольно вспоминаю.

Мы лично знакомы с Саакашвили.

Встречались трижды.

В первый раз, в тбилисской мэрии, где он пугал меня американцами. «Если русские сунутся, это покажет в прямом эфире CNN!» - кричал он.

Потом в президентском дворце, во времена попыток примирения с Путиным. Грузинский президент долго уклонялся от интервью, но меня выручило фирменное ребячество Саакашвили.

Я сказал пресс-секретарю, что везу из Москвы подарок (у Мишико накануне случился день рождения). Через полчаса я уже был у заинтригованного президента. Саакашвили по-детски разбирало любопытство, и похоже, забавляло – путинская газета привезла подарок?! Я торжественно подарил ему фирменную бутылку водки «КП», не исключая – что вопреки грузинским традициям буду вышвырнут из дворца. Но президент долго веселился по поводу бутылки. И шутку оценил.

Правда, потом на саммитах сверлил меня взглядом – мои репортажи из Тбилиси ему не нравились.

Саакашвили называют клоуном.

На фоне остальных политиков – конечно, он выглядит странно (хотя в Украине он попал в конкурентную среду – в этой Мекке политиков-эксцентриков забегами по крышам не удивишь).

Но в Грузии до сих пор нет единого мнения – кто такой Мишико. Спаситель или злодей.

По мне – Саакашвили одержимый политикой человек, рвущийся в прайм-тайм Евроньюс и СNN. Любой ценой. Ради этого хаотично творя добро и зло.

Кстати, поэтому лечу в Тбилиси. Там пока пытаются сдержать в тюрьме этот Хаос.

Сумеют ли?

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