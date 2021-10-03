Саакашвили – это вам не Ленин и уж точно не Наполеон

Четыре года назад Михаила Саакашвили задержали на Украине, теперь - в Грузии Фото: EAST NEWS

Графа Монте-Кристо из него не вышло, но для перехода в управдомы может не хватить ума и стабильности душевного равновесия.

Знаете, что общего у возвращений в Россию Навального, севшего в колонию, и в Грузию Саакашвили, обретающегося ныне в СИЗО? Они не оригинальны. Это уже было в истории, и Алексей с Мишико, представляя себе свое возвращение, явно видели перед глазами картину триумфа более, чем вековой давности – апрель 1917-го, поздний вечер, Петроград, Финляндский вокзал, волнующаяся толпа с красными знаменами и небольшая, даже щуплая фигурка человека, залезшего на броневик. Триумфальное возвращение Ульянова-Ленина в Россию из эмиграции. До Ленина, правда, был Наполеон со своими ста днями, но он, как вы помните, плохо кончил. А Владимира Ильича даже представитель тогдашней власти, 1-й глава Петросовета Чхеидзе, один из организаторов Временного правительства, встречал с букетом цветов на вокзале (сбежавший потом от большевиков и покончивший в итоге жизнь самоубийством во Франции). Толпа рабочих и вооруженных солдат с матросами, почетный караул, и под их охраной Ленин, слезши потом с броневика после речи, уверенной поступью направляется к власти. Совершенно не исключаю, что и Навальный, и Саакашвили видели себя "на броневичке".

Но – не сложилось сейчас … То ли флаги не того цвета, то ли толпу не организовали, то ли броневичок не смогли подогнать вовремя. Не учли нынешние копировщики модус операнди Ленина, что в России к тому времени, пусть и половинчатая, но все же произошла революция, власть сменилась, и на первых порах тому же Ульянову мало что грозило. Это уже потом, после "Апрельских тезисов", после провозглашения курса на новую революцию, означавшую свержение действующего Временного правительства он стал врагом режима, и ему пришлось маскироваться, скрываться и готовить новое восстание. Была бы революция, или хотя бы победа оппозиции на выборах, тогда и броневичок бы подогнали, и оркестры бы пригнали с прожекторами, и даже детей бы могли выстроить с букетами. Так что столетней давности дедушка Ленин нынешним вождям не сто, а тысячу очков форы даст по интеллекту и сообразительности. Он, кстати, тогда такими гарантиями безопасности во время проезда через территории воюющих в Первой Мировой стран обзавелся предварительно (а, не получив их, с места бы не стронулся), что мама, не горюй. А вот Михаил Николаевич, судя по его растерянной и не очень уверенной улыбке во время задержания, просто не представлял себе, что его ждет такое, и не знает, что делать дальше.

Причем, если Навальный еще как-то мог рассчитывать на альтернативный исход разбирательств по его делам и имел на тот момент мощнейшую зарубежную поддержку, на которую мог рассчитывать в качестве силы, оказывающей давление на российские власти, то Саакашвили ничем таким похвастать не мог. Он не просто был в розыске, у него уже имелось два вступивших в силу приговора суда с конкретными сроками (3 и 6 лет лишения свободы) и перспектива новых сроков по другим возбужденным в его отношении делам. Да и для мировой закулисы он давно выпал с шахматной доски международной политики, превратившись в захолустного "пикейного жилета". Ну, осел на Украине, даже стал каким-то там главным по тарелочкам, пардон, по реформам. Ну и пусть сидит, раз кушать не просит.

А потому лично я не вижу никакой иностранной злонамеренной воли в возвращении Саакашвили в Грузию. Он стал никем, что на своей бывшей Родине, что на Украине. А болезненное самолюбие не давало все это время ему покоя. Ему до дрожи в коленках хотелось вернуться во власть, и не просто кем-то там, а торжествующим триумфатором. Кстати, оба они, Саакашвили и Навальный, могли пасть жертвами гипертрофированного самолюбования, вскормленного соцсетями, этими Троянскими конями современности, обманывающими и более умных и проницательных людней. Но даже сотня "диванных воинов", готовых "рвать и метать" куски политических противников не равны одному реальному стороннику, вышедшему на улицу или площадь. Зато ах, сколько лайков, ах, какая поддержка! А ретвиты, ретвиты!!! И в итоге: "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад!"

Доведенный до крайности осознанием падения в свое политическое небытие Саакашвили вполне мог и сам решиться на авантюру. Нет, безусловно, соратнички подогрели. Как, например, того же Навального в его неуязвимости в России убедил Леонид Волков, ныне всласть употребляющий собранные на Навального донаты для собственной комфортной жизни в Европе. Но только совершенно оторванный от реальности человек может полагать, что все последние годы проигрывающая выборы за выборами его политическая партия способна воспрянуть от возникновения на арене цирка чертиком из табакерки своего вождя, а сотни тысяч сторонников внесут его триумфатором во власть. Заметим, у Саакашвили в Грузии есть сторонники, и их достаточно много в селах и маленьких городках. Процентов 15-20 по всей Грузии, если считать электорат. Но противников и врагов у него в стране в разы больше. И они ничего не забыли, ни внесудебных расправ, ни ангажированных судов, ни пыток в тюрьмах. Ничего. Рассчитывать на повторение "Революции роз" не было уж никаких оснований. Благо, что у власти не ставшие политическими импотентами старцы из бывшего Политбюро ЦК КПСС, а такие же волки, как и он сам. А что касается молодежи, которая всегда и везде является мотором подобных революций, то в Грузии ей одинаково противны и нынешняя "Грузинская мечта" у власти, и "Единое национальное движение" просаакашвилевской оппозиции. Она готова послать чуму на оба этих "дома".

Не потому ли затея Саакашвили попытки триумфального возвращения не вызвала никакой внятной реакции в Европе и США (вот уже третьи сутки пошли, а все, на что сподобился Госдеп, так это на заявление, чтобы Саакашвили сидел в цивилизованных условиях), что это была его личная авантюра? Чего нетрудно ожидать от авантюриста со взрывным характером с быстрой сменой настроений, быстро впадающего в истерику и ударяющегося в панику. И что, предприняв ее, нынешний двоеженец и бывший поедатель галстуков, загнал в угол себя, но и для нынешних властей Грузии организовал двусмысленную ситуацию. Выпустить они его не могут, а судить, значит, подпитывать протестную активность. Самую большую озабоченность его судьбой публично проявил Киев, хотя премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество, в том числе по делу бывшего президента Михаила Саакашвили (уж не с подачи ли Украины, сдавшей его, Саакашвили организовал свой вояж с билетом в одну сторону?). И что делать с этим чемоданом без ручки, в Тбилиси сейчас себе слабо представляют. На Украине в амплуа второразрядного клерка Саакашвили устраивал всех, кроме себя самого. Он, похоже, просто сходил с ума от бездеятельности, на что не могли не повлиять и смена гражданств, и перебор спутниц жизни и т.д. И окончательно сошел, затребовав в СИЗО Рустави украинского консула. Даже не поставил перед собой не самый сложный вопрос: если ты гражданин Грузии, то зачем тебе украинский консул, а если гражданин Украины, то зачем прибыл в Грузию вмешиваться в грузинские выборы?

Вот и остается обеим грузинским сторонам конфликта, ведущего в тупик, в поисках отдаленного в будущее решения сейчас уныло разыгрывать "русскую карту", дежурно обвиняя визави в том, что он является "рукой Кремля". В вопросе о "руке Вашингтона" у сторон разногласий, как видим, нет, поскольку обе готовы к исполнению этой функции. Причем, Саакашвили обвиняет грузинские власти в "пророссийскости" (которой там нет ни капли) даже более изобретательно, говоря, что его задержали и арестовали в Тбилиси по приказу аж самого Владимира Путина. Остается лишь добавить для завершения картины полного сумасшествия, что сделано это было, "потому что Кремль его боится". Почти как Навального. Ага.

Как говаривал некогда весьма похожий по предприимчивости на Саакашвили персонаж: "Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся переквалифицироваться в управдомы". Но он, в отличие от Михаила Николаевича очень реально смотрел на окружающий мир. А вот что касается Саакашвили, то очень похоже, что Наполеоном и даже Лениным он сможет быть теперь только в помещении камерного типа с решетками на окнах и хорошо обитыми мягким изолирующим материалом стенами. Впрочем, там можно быть, кем хочешь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История арестов Михаила Саакашвили: в Киеве ловили по крышам, а тут всего-то скучный онлайн-квест

Михаил Саакашвили несмотря ни на что вернулся на Родину. И тут же был арестован — на нем 13 уголовных дел, по некоторым из них Мишико уже присуждены 9 лет тюрьмы (подробно)