Гордон вернулся к Барановской после курса лечения от алкогольной зависимости

Коллеги отметили, что Александр Гордон в отличной форме. Фото: стоп-кадр видео

57-летний Александр Гордон заставил телезрителей поволноваться. После того, как программу «Мужское/Женское» Юлия Барановская стала вести одна – предположения были разные. Уволили, ушел сам, заболел – все версии оказались не совсем точными. Но уже последний эфир на этой недели 1 октября Барановская и Гордон провели вместе. Александр изменился – набрал вес и кажется, что поправился минимум на пять килограмм. Но главное, что он вернулся. Почему Гордон отсутствовал в эфире?

Юлия Барановская на прямые вопросы, чем же болеет ее коллега и друг, не отвечала, была лаконична: «Главное, он уже вернулся!» Как нам удалось узнать, постковидный синдром отразился на Александре Гарриевиче не самым обычным образом. В феврале этого года Гордон переболел коронавирусом. Телеведущий рассказывал о лечении в 52-й московской больнице: «Поскольку я нахожусь в группе риска из-за гипертонии и своих сердечных проблем, то было решено наблюдать меня каждый день. После успешного лечения Гордон вернулся на работу.

Юлия Барановская на прямые вопросы, чем же болеет ее коллега и друг, не отвечала Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но постковидный синдром у всех проявляется по-разному – многие артисты через несколько месяцев после COVID-19 жалуются на проблемы со сном, памятью и даже депрессивное состояние. Психологические проблемы в перерывах между съемками Александр Гордон начал решать с помощью спиртных напитков. После работы Александр Гарриевич шел в пустую квартиру, где продолжал выпивать – после четвертого развода он живет один. Главное, что угроза потерять работу сработала – звезда экрана пошел к врачам и несколько месяцев проходил реабилитационное лечение.

На этой неделе Гордон вышел на работу и перед началом эфира своей программы «Док-ток» поговорил со зрителями честно: «Перед тем, как начать новый сезон, который я точно знаю вы ждали – хочу обратиться к вам. Знаю, что многие посмотрели интервью, которое я дал известному блогеру. В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный – алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо. Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам, которые, как вы знаете, по совместительству еще и являются экспертами наших программ. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять, и убежден, что этот довольно надо сказать довольно тяжелый период моей жизни остался в прошлом».

Коллеги отметили, что Александр Гордон в отличной форме – спокойный, улыбчивый и в то же время энергичный, избавился от нездоровой худобы. Даже с учетом того, что экран прибавляет пять килограмм, Александр Гарриевич в прекрасной форме. На днях на записи программы Александр Гордон вдруг задумался и выдал: «Жизнь не закончилась, пока она не закончилась…» Зрители в социальных сетях поддержали телеведущего за честность: ведь часто звезды проходят реабилитацию или делают пластику, скрывая это от поклонников – их помощники публикуют в это время в социальных сетях заранее подготовленные фото. Гордон не стал лукавить, а рассказал об алкогольной зависимости и о том, как с ней справился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Подарок" на день рождения: Александр Гордон развелся с молодой женой на ее 26-летие

Четвертый брак телеведущего, в который никто не верил, продержался шесть лет (подробно)