15 лет Wikileaks: Что изменил главный сайт в мире для публикации компромата

Детищу Джулиана Ассанжа - 15 лет. Фото: Shutterstock

ТАКИЕ РАЗНЫЕ «СЛИВЫ»

Этот разговор о «журналистских разоблачениях на Западе» следовало бы начать с другого юбилея. Ровно 50 лет назад, в 1971 году, крупнейшие заокеанские газеты стали публиковать так называемые «бумаги Пентагона». Отрывки из секретных донесений о чудовищных преступлениях в ходе Вьетнамской войны, длившейся почти два десятилетия. Например, о том, как бомбардировщики со звездно-полосатым флагом выжигали напалмом мирные деревни.

Скандал был чудовищный. Уличные демонстрации, слушания в Сенате США, требования прекратить войну. И самое главное — моральное поражение. Теперь уже никто не смел утверждать, будто «мы несём в Индокитай демократию». С тех пор американцы начали сворачивать участие в конфликте и в 1975 году совсем ушли из Вьетнама. Казалось бы, победа сил добра.

Ах да! Главный вопрос: что же это за «Сноуден из семидесятых», сливший журналистам тысячи сверхсекретных документов? Его звали Даниэль Эллсберг, и он по сей день здравствует — дедушке-активисту уже 90 лет, продолжительность жизни элиты всегда больше, чем у простого человека. В 1960-е работал на ключевых должностях в минобороны, потом в госдепе США. Затем был аналитиком в RAND (американский мозговой трест, известный как «теневое ЦРУ»). По долгу службы имел доступ к тем самым бумагам. И слил их журналистам. Вероятно, с согласия руководства.

Что стало c Эллсбергом дальше? Он никуда не убегал, добровольно сдался американским прокурорам. Начался суд. За шпионаж грозил пожизненный срок. Но судья постановил: «дело велось с процессуальными нарушениями», героя-информатора выпустили.

Почему? Просто одна часть американской элиты наживалась на Вьетнаме, где можно было пилить миллиарды на армейском заказе; а другая — наоборот, мечтала оттеснить конкурентов-«ястребов» от кормушки, играя на антивоенных настроениях в обществе.

И теперь посмотрим, что бывает, когда появляются НАСТОЯЩИЕ борцы за свободу слова, действующие без согласования с «вашингтонским обкомом».

Сейчас Даниэлю Эллсбергу 90 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОСТОЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ ПАРЕНЬ

Джулиан Ассанж рос в своеобразной семье: мать с отцом разошлись еще до рождения ребенка, а новый муж оказался членом религиозной секты. Мальчик с мамой скитались по родной Австралии, сменили около 30 городов. Не удивительно, что со школьными друзьями не складывалось.

Возможно, в какой-то момент Джулиан осознал: «Мир ко мне не справедлив» — и решил по-подростковому отомстить. В 1987 году, в возрасте 16 лет, он стал хакером, взламывал правительственные сайты. Через пару лет его арестовала австралийская полиция. Но особого ущерба проделки Ассанжа не нанесли: он куролесил в Сети не ради зла, а «из чувства справедливости». На суде признал вину, получил небольшой штраф, вскоре вышел из тюрьмы за хорошее поведение.

Тогда Джулиан понял, что куда больше пользы принесет, став «хорошим» хакером, сражаясь во благо людей. Он принялся помогать полиции — например, выявлять преступников, которые хранят на компьютерах запрещенный контент наподобие детской порнографии.

Джулиан Ассанж начинал хакером. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом его увлекла другая идея. Зачем что-то взламывать, нарушая закон, когда самые большие тайны лежат на поверхности. Проще говоря — в открытых источниках. Так, в 1999 году Ассанж, копаясь в публичном онлайн-реестре, нашел патентную заявку на технологию автоматического распознавания речи. Автором изобретения значилось… Агентство национальной безопасности (АНБ) США – одна из главных спецслужб Америки. Ассанж перепугался. Понятно, как будет использоваться подобная инновация: чтобы еще активнее шпионить за людьми! Забегая вперед — наш герой оказался прав, и в 2013 году другой разоблачитель, Эдвард Сноуден, рассказал о грандиозной программе АНБ по прослушке телефонов по всему миру, развившейся из той технологии.

Но как противостоять Левиафану? Для начала — сделать тайное явным. В том же 1999 году Ассанж зарегистрировал сайт Leaks.org (буквально с английского: «сливы»). По сути, должно было получиться небольшое медиа, публиковавшее бы в Интернете всевозможные расследования. Но что дальше? Любая газета, даже сетевая, должна выпускать материалы постоянно. Однако у Ассанжа не было ни штата, ни денег. И первый проект заглох, не начавшись.

Другой бы отступился. Но австралиец продолжал носиться со своей мечтой. Спустя два года его внимание привлекла «Википедия» - аполитичная сетевая энциклопедия, создавали ее обычные люди — волонтеры, вдохновленные идеей. Интерфейс сайта позволял написать или отредактировать новую статью любому. Глобальное медиа, чьи соавторы — сами пользователи!

Вот оно, понял Ассанж. И в октябре 2006 года запустил сайт Wikileaks c похожей «википедийной» моделью. Слить через него компромат мог кто угодно. Оставалось только ждать, когда рыбка сама придет в сети.

Ассанж создал сайт на который любой мог слить компромат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВРАГ ГОСУДАРСТВА

Первой публикацией «Викиликса» 15 лет назад стало досье на видного полевого командира из Сомали — Хасана Дахира Авеиса. Оказалось, тот отдавал приказы на устранение правительственных чиновников, которые отказывались с ним сотрудничать. Как раз тогда шли международные переговоры о будущем Сомали. Авеис пытался легализоваться и попасть в правительство многострадальной страны. Но когда громкий «слив» выставил его убийцей — с мечтой пришлось расстаться. Хотя Ассанж честно заявлял:

— Кто прислал «досье из Могадишо» — не знаем, подлинное ли оно — неизвестно.

При этом австралиец использовал хитрую тактику. Чтобы о его проекте узнало побольше людей, он отправлял самые сочные фрагменты «сливов» в крупнейшие СМИ. Мол, вот вам эксклюзив, только выкладывайте со ссылкой на Wikileaks. Очень скоро о герое-разоблачителе узнал весь мир, появились сотни добровольных сторонников на разных континентах, взявших на себя рутинную работу по сортировке и публикации новых массивов компромата.

Следующей «инфобомбой» Wikileaks стали материалы о темных делах Даниэла Мои. В 1978-2002 годах он был президентом-диктатором Кении и украл десятки миллионов.

В общем, поначалу никакой угрозы для американских интересов Ассанж и его проект не представляли. Поэтому он свободно ездил по миру, выступал с лекциями, собирал пожертвования для Wikileaks (часть которых, вероятно, оставлял себе — жить же на что-то надо).

В 2008 году Ассанж написал о коррупции в ряде европейских банков. Но у них оказались зубастые юристы, доступ к сайту Wikileaks на время заблокировали. Вот тебе и свобода слова.

Однако мировые лидеры и спецслужбы по-прежнему гадали, кто стоит за Ассанжем. Он разоблачал репрессии Китая против тибетских активистов и пытки в американской тюрьме Гуантанамо. Публиковал электронную почту губернатора Аляски Сары Пейлин и отчеты о тайной аварии на ядерных объектах в Иране.

Затем наступил перелом, после которого Ассанж стал «врагом государства».

Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УЗНИК СОВЕСТИ

5 апреля 2010 года Wikileaks опубликовал видео с американского вертолета, нанесшего ракетный удар по Багдаду тремя годами ранее. По официальной версии, то была «спецоперация для уничтожения террористов». Однако авиаудар убил свыше 10 мирных жителей, включая двух журналистов информагентства Reuters. И, судя по видео, американские военные знали о последствиях своего налета с самого начала. Но долгое время все отрицали.

В ту неделю слово Wikileaks стало самым частым поисковым запросом в Сети. Под Ассанжа и его информаторов стали копать спецслужбы. И довольно быстро выяснили: видео слил аналитик Пентагона — 22-летний Брэдли Мэннинг.

Брэдли арестовали, впаяли срок. В тюрьме он сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси. Для США «угнетение трансгендеров» — страшный грех. Но не в этот раз...

Брэдли (то есть Челси) освободили только в 2017 году. Но потом снова арестовали — за отказ дать показания против Ассанжа.

Челси Менинг, бывший Брэдли Мэннинг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А что произошло с самим Джулианом — знает каждый. В том же 2010 году Швеция издала ордер на его арест по крайне мутному «делу об изнасиловании». Через 2 года, спасаясь от тюрьмы, австралиец скрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019-м его все же выдали британским властям. Он до сих пор в тюрьме.

Тем не менее Wikileaks продолжает работу даже без своего основателя. В 2016 году там был опубликован, вероятно, самый влиятельный «слив» в новейшей истории. Взломанная почта штаба Хиллари Клинтон вывалила все ее грязные тайны — и на президентских выборах той осенью победил Дональд Трамп.

За это Wikileaks упрекали в «работе на Россию». Ведь там почти нет материалов с критикой Кремля. Хотя, если вспомнить, чья армия 20 лет бомбит мирных жителей на Ближнем Востоке и чьи спецслужбы прослушивают весь мир, то становится ясно — почему.