Союз журналистов России потребовал немедленно освободить журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко

Союз журналистов России опубликовал заявление о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.

Корреспондент "КП-Беларусь" Геннадий Можейко был задержан три дня назад в Москве. Это произошло после публикации материала, в котором он поговорил с одноклассницей Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ.

На данный момент журналист Геннадий Можейко подозревается по двум статьям уголовного кодекса: «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «оскорбление представителя власти».

Сегодня истекает трёхдневный срок, в течение которого в Беларусь могут удерживать человека в изоляторе. После этого с подозреваемым должен встретиться следователь.

Союз журналистов России опубликовал заявление о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко

"2 октября главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. Дома у журналиста был произведён обыск.

По сообщениям СМИ, журналист был указан автором статьи, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии, хорошо отзывалась о Зельцере. Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти».

29 сентября сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали.

Сразу после получения этой информации Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала власти Белоруссии безотлагательно освободить журналиста.

Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.

Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко."

Напомним, журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси задержали при очень странных обстоятельствах. Мама Геннадия рассказала, что ее сын связывался с ней по скайпу накануне и сказал, что он в гостинице в Москве. А позже ей позвонили и сообщили, что Геннадий уже в Минске — в следственном изоляторе на улице Окрестина. Как белорусским силовикам удалось провести задержание журналиста на территории России — один из главных сейчас вопросов.