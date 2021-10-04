Сегодня должна решиться дальнейшая судьба задержанного журналиста КП-Беларусь Геннадия Можейко

Ситуация с корреспондентом КП-Беларусь Геннадием Можейко так и остается непонятной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ситуация с корреспондентом КП-Беларусь Геннадием Можейко так и остается непонятной. Сегодня истекает трехдневный срок, на который по закону можно задерживать граждан. То есть сегодня должен измениться статус Геннадия. В постановлении на обыск в доме Можейко были приведены две статьи уголовного кодекса: «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «оскорбление представителя власти».

Делом Можейко занимаются два адвоката. Договор с ними накануне подписала его мама Ирина. По словам адвоката, сегодня с журналистом должны будут провести «следственные действия». То есть с ним встретится следователь. И уже он будет решать, что дальше — арестовать или отпустить.

Самим адвокатам тоже пока не удалось встретиться с Геннадием.

Известно, что журналист KP.ru содержится в известном изоляторе на Окрестина. Официально о том, где он и что с ним, никто не сообщает. Ни одно ведомство. Вся информация приходит из «источников» и закрытых каналов.

Главный вопрос - где был задержан Геннадий Можейко. Писали, что якобы в Москве. На это ссылалась его мама. Накануне пропажи журналиста она говорила с ним по скайпу, и Геннадий сказал, что он в Москве. В то же время российские силовые органы говорят, что нечего по этому поводу не знают. То есть наши полицейские или ФСБ его не задерживали: либо был всё-таки на территории Республики Беларусь, либо его банально выкрали из России.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования»

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали. Я вхожу в состав Совета по правам человека при президенте. Мы вчера долго обсуждали в закрытом чате эту ситуацию. И со стороны нашей комиссии по защите прав журналистов и свободы слова уже на сайте Союза опубликовано заявление, оно есть и в наших социальных сетях, и на сайте Союза журналистов. Мы сейчас готовим заявление и от имени Союза журналистов, которое завтра утром появится на сайте, которое мы переведем на английский и отправим в Международную федерацию журналистов и в другие правозащитные и журналистские международные организации. (полный текст интервью)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян:

"Уважаемая Белоруссия! Что происходит с журналистом Можейко? Наш коллега, сотрудник нашей Комсомолки. Мы ждем объяснений и освобождения коллеги".

"Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история.

Нестерпимая история.

Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает, и даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть.

С Дона выдачи нет. Ибо неча"