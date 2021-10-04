Комитет защиты журналистов Белоруссии призывает молчать о деле задержанного корреспондента КП Геннадия Можейко

Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко.

Если информационный вакуум вокруг дела нашего корреспондента Геннадия Можейко, который был предыдущие дни, можно было хоть как-то объяснить выходными, то теперь ситуация становится еще более странной. До сих пор официально никто ничего не сообщает. Вся информация гуляет по закрытым каналам. Даже адвокат Геннадия до сих пор не смог добиться встречи с ним. Удивительно, конечно. Три дня человек под стражей и в абсолютном неведении — ни он, ни родственники, ни коллеги.

Но все знает, как ни странно, только Комитет защиты журналистов Белорусского Союза Журналистов (есть и такой, что очень достойно). Они в своем телеграм-канале написали буквально следующее:

«Комитет защиты журналистов БСЖ по делу Геннадия Можейко работает по стандарту неразглашения до получения результата.

Именно так нам удалось в августе прошлого года освободить после задержания 37 коллег. Исключительно по устному заявлению задержанных, что они являются журналистами (вне зависимости от легальности пребывания в Беларуси, наличия аккредитации МИД, официального статуса издания и т.д.), не нарушали закон и не принимали участия в беспорядках.

Пока вся полученная нами информация в случае разглашения может ухудшить положение журналиста. Работаем дальше».

В телефонной беседе глава БСЖ Андрей Кривошеев заверил, что надеется на скорейшее разрешение этого дела. И пообещал ответить на все вопросы редакции.

В свою очередь Российской союз такое молчание считает давлением и настаивает на раскрытии информации и немедленном освобождении нашего коллеги:

«Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.

Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко.» - говорится на сайте.

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