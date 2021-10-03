Дмитрий Мезенцев - о задержании в Москве белорусского журналиста «КП» Геннадия Можейко: В этом эпизоде надо очень точно разобраться. И - не подливать масла в огонь

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дмитрий Федорович! Это Саша Гамов из «Комсомолки».

- Здравствуйте.

- Вы в курсе, что нашего журналиста Геннадия Можейко (из «КП -Беларусь») арестовали в ночь с первого на второе здесь, в Москве. И увезли туда - в Минск. Я к вам, может быть, не столько как к Госсекретарю Союза России и Белоруссии, сколько как к коллеге обращаюсь. Вы же журналист, прежде всего. Как вы?.. Я просто вспоминаю, как вы нам помогали наших ребят из-за решетки вытащить. Как вы сейчас можете оценить то, что произошло с Геннадием Можейко в Москве?

- Согласен с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой - чтобы делать исчерпывающие выводы, надо иметь полную информацию. Полагаю, следствие Беларуси предоставит необходимые данные по этому эпизоду по запросу.

- Так. А у вас у самого какая реакция?

- Надо разбираться в причинах.

- Как вы считаете, можно ли журналиста за его слова, причем известные слова, о чем это было – вы в курсе, он просто написал, как одноклассница рассказывала, каким был этот человек, который застрелил.

- Думаю, что вам не понравится мой ответ. Каким бы ни был, по словам одноклассницы, человек в прошлом, если он пошел сознательно на убийство правоохранителя, тогда все слова одноклассницы можно оставить на ее совести.

Белорусский журналист Геннадий Можейко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Понятно. А журналист тут при чем? Он просто законспектировал.

- Но я же объяснил. Очень важно, на мой взгляд, прежде всего получить ответы на вопросы, которые, наверное, есть у редакции («Комсомольской правды в Москве. - А.Г.) в адрес следствия в связи с задержанием белорусского гражданина.

- В принципе, мы знаем Геннадия Можейко как честного, порядочного профессионала. И он абсолютно ни в чем там не замешан. У нас все журналисты, что в Москве, вы же нас знаете, что в Минске, что в Киеве, - они абсолютно беспристрастны. Мы просто фиксируем какие-то явления жизни, даем это в кавычках, без кавычек, без разницы. Ну, а можно ли просто брать журналиста, бизнесмена или там кого бы то ни было, художника, в Москве и арестовывать и увозить?

- Я не знаю всех деталей. Мы все можем опираться на информацию, которая размещена в различных СМИ, и на позицию и комментарий Марии Захаровой. Повторю, когда будет ясна вся картина, только тогда можно будет сделать обоснованные выводы в правовом поле.

А вопросы нравственных оценок, гуманитарных оценок, о чем сейчас вы говорите, в том числе в отношении тех или иных публикаций, - это, наверное, не наше с вами дело навязывать им точку зрения извне. Это дело людей, которые обращаются к этим публикациям, к страницам газеты, к интернет-ресурсам и так далее.

- Я знаю, что вы не поддерживали, когда были послом России в Белоруссии, закрытие ежедневной «Комсомолки» в Минске. Теперь вот, еще до ареста, заблокировали наш сайт «КП» в Белоруссии. Опять-таки, по надуманным совершенно поводам. По поводу того, что заблокировали нас, вы что думаете?

- Александр Петрович, Вы меня ориентируете на ответы, которые ожидаете именно вы. А я свои ответы уже дал.

- Понял. И еще, я помню, как вы освобождали наших коллег, наших ребят, в частности, Диму Стешина из застенков минских.

- Не надо этих литературных оборотов. Из изолятора МВД - да, но это всегда был отклик сотрудников силового блока Беларуси в том случае когда к задержанным не оставалось обоснованных претензий с точки зрения закона. При этом в диалоге наши аргументы готовы были услышать.

- Да, из изолятора МВД. Если все подтвердится, что наш Геннадий Можейко - честный парень, ни в чем не виноват, вы нам поможете освободить его?

- Для меня, и на прежней должности, и сейчас, ничего не изменилось. Еще раз - мое отношение к тем людям, кто нравственно и честно исполняет свой долг, в том числе журналистский, остается таким же, каким и было.

- Понял. Но у нас всегда с вами были очень откровенные интервью…

- Да, у нас и сейчас очень откровенный разговор.

- Да, мы же с вами говорили и о строительстве Союзного государства. И вместе с вами радовались успехам. Я сейчас просто очень сильно переживаю и волнуюсь...

- Союзное государство строится во благо миллионов граждан России и Беларуси. И у каждого гражданина есть обязательства перед государством, прописанные в Конституции, в национальном законодательстве. Это «писаные» правила.

Но есть и «неписаные». Помогать брату, другу, сопереживать. И не стараться подливать масла в огонь, если у твоего доброго соседа в доме есть проблемы. Помогать им в самом широком смысле слова. Я думаю, эти правила разделяют миллионы людей на протяжении сотен лет. В том числе, в рамках нашей единой истории. И не опрокидывайте эту историю одним эпизодом, в котором необходимо предметно разобраться.

- Будем надеяться, что нашего брата в беде вы не оставите. А масло, конечно, мы не будем подливать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В августе 2020 года газету «Комсомольская правда в Беларуси» запретили печатать, поэтому тираж приходилось ввозить из России. Но "Белпочта" отказалась и распространять её среди тех, кто оформил подписку. Газету продавали в редакции и торговых сетях.

Во вторник, 28 сентября 2021, сайт kp.by опубликовал материал Геннадия Можейко с комментарием одноклассницы Андрея Зельцера. Вечером того же дня во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, а силовики в ответ застрелили Зельцера.

В публикации Можейко одноклассница Зельцера рассказала, что в школе Андрей занимался фехтованием. Она также отметила, что ничего не знает о политических взглядах бывшего одноклассника.

Материал с разговором о Зельцере быстро отредактировали, а вскоре удалили. Несмотря на это, утром после публикации Мининформ принял решение заблокировать сайт kp.by.

В квартире Геннадия Можейко сотрудники КГБ провели обыск, в постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Геннадий был задержан в Москве, сейчас он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования»

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