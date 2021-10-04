Дочь тяжелобольной Ларисы Гузеевой огорошила признанием

Актриса Лариса Гузеева и ее дочь Ольга Бухарова. Фото Артем Геодакян / ТАСС

Лариса Гузеева в настоящее время продолжает оставаться в больнице. Актрису госпитализировали в конце сентября с коронавирусом. Состояние звезды фильма "Жестокий романс" с каждым днем становится все хуже и хуже. На фоне столь печальных новостей любимая дочь знаменитости Ольга Бухарова сделала признание.

Дочь Ларисы Гузеевой показала результаты теста на ориентацию. Ольга Бухарова оказалась не только бисексуальной, но и близка к определению гендерфлюид. Это когда человек не отождествляет себя точно с мужчиной или женщиной. При этом в отношениях 21-летняя наследница телеведущей склонна к моногамии.

Отметим, Леля, как ее называют домашние, нередко шокирует общественность эпатажными выходками. Бухарова всегда была "трудным ребенком". Она не раз появлялась на публике пьяной и снималась голой, выбривала брови и срезала волосы.

В феврале 2021 года Бухарова перенесла операцию. Будучи в состоянии алкогольного опьянения девушка сломала ногу, поскользнувшись на улице. Перед этим брюнетка выложила серию фотографий в свадебном платье с подружкой, чем шокировала общественность. В качестве подписи сообщила публике, что они "позавтракали пивом" и купили свадебные платья в секонд-хенде, чтобы устроить провокационную фотосессию.

Вызывающее поведение звездной наследницы одобряют не все. Многие называют Лелю избалованной. Мол, она слишком много себе позволяет и позорит знаменитую родительницу. Сама Лариса Андреевна не раз заявляла, что странные выходки ее дочери - явление временное. Мол, девушка ищет себя и скоро остепенится. Ведущая неоднократно высказывалась о безграничной любви к своей несравненной девочке. Она родила ее в 2000 году от ресторатора Игоря Бухарова, когда ей было 40 лет. Это был поздний, но очень желанный ребенок.