Эксперты опасаются, что девятилетний вундеркинд Алиса, которая учится в МГУ, закончит срывом

Cтудентке МГУ Алисе Тепляковой всего девять. Фото: YouTube

Юная москвичка учится на психфаке МГУ всего второй месяц, но постоянно оказывается в центре скандальных ситуаций, которые провоцирует ее отец.

ПАПА: «ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР ОСВОЕН»

«Редкий студент может похвастаться такими результатами к двадцатому дню занятий. Алиса освоила программу первого семестра и готова сдавать ряд дисциплин», - с гордостью сообщил в интервью mk.ru Евгений Тепляков, папа девочки. И озвучил внушительный список прочитанных дочкой вузовских учебников и книг, уточняя их объем: философия (страниц на 800), анатомия и физиология ЦНС (страниц 600), «13 диалогов о психологии» Соколовой (страниц 700), «Русский язык и культура речи», «Логика», «Концепции современного естествознания». Плюс к этому «Незнайка на Луне» и немного сказок. А в своем ЖЖ Евгений выложил пост «Алиса рекомендует»: «Основы психологии. Курс лекций» В.А. Иванникова. Очень хорошо идет, прекрасно ложится на предыдущие книги и служит отличной базой для дальнейшего изучения психологии».

Ничем не измерить отцовскую гордость. Но стала я переводить страницы из отчета Евгения в человекочасы – и тревожная математика вырисовалась. Скорость чтения у Алисы очень высокая, уверяют ее родители, – 100-200 страниц в день. Получается, что все двадцать дней ребенок не выпускал из рук учебники. А ведь у нее еще и занятия в университете шесть дней в неделю по три пары. Как Алиса все успевает? Не жалко ее папе с мамой?

Увы, родители не хотят говорить об этом и воспринимают любые «житейские» вопросы в штыки: «Вы не о том спрашиваете!» Правильно, по их мнению, видимо - это о методике обучения, которую Тепляковы называют революционной и оттачивают на своих детях. Результаты действительно есть: по следам Алисы идут младшие брат и сестра - проходят школьную программу в формате семейного образования с большим опережением. Остальные четверо ещё малыши. О методике Тепляковых, правда, мы знаем только с их слов: научных статей не было, диссертаций тоже. «Напишем еще, сейчас некогда даже детей учить!» - отнекиваются Наталия и Евгений.

ВУЗ: «ДИПЛОМ ПРОСТО ТАК НЕ ДАДИМ»

В МГУ тоже не распространяются о том, как дела у юной студентки. И не спешат идти на поводу у семьи. Иначе Евгений Тепляков не старался бы так активно привлекать к себе внимание общественности, добиваясь для дочери особых условий: свободного посещения и ускоренного прохождения программы курса за два года. Он рассказал lenta.ru, что некоторые преподаватели (без имен) на факультете отказываются искать индивидуальный подход к Алисе и даже угрожали отчислением за непосещаемость. Потом, правда, пошел на попятную, заверив, что таких угроз не было. Прошло несколько дней, и папа вундеркинда снова в боевом настроении: рассказывает в своем ЖЖ, что, по закону «Об образовании», выбор формата обучения не требует согласований - достаточно просто уведомить учебное заведение. Он уведомил: заявление подал в деканат еще в августе.

Алиса с папой студии ток-шоу НТВ.

Часть лекций из-за коронавирусных ограничений на психфаке проходит онлайн: сиди дома, слушай профессоров по зуму. А вот с очными занятиями, на которые Алису возит папа, есть проблемы. На факультете девочка, судя по всему, не появлялась месяц, в очных семинарских занятиях не участвовала и проверочные тесты со всеми не писала. «Ребенок впервые(!) с 8 сентября попал на факультет по предварительной договоренности о встрече с семинаристом (до этого их с папой туда ни разу не пустили). Хотели передать Алисину домашку, задать ряд вопросов по учебе», - поделилась Наталия Теплякова в ЖЖ 6 октября. Пост пронизан возмущением: мол, ехали через всю Москву, а на кафедре не застали ни одного преподавателя. Хуже того - в учебной части у Алисы кто-то спросил с порога, кого она больше любит – папу или маму? В начале учебного года обещали предоставить индивидуально ребенку всех преподавателей, ведущих семинары, а тут октябрь на дворе, а Алиса ни с одним до сих пор не знакома.

СОКУРСНИКИ: «САМИ СОЗДАЛИ ЭТОТ АД»

«Все студенты в обычном учебном порядке ходят в университет, посещают семинары, общаются с преподавателями. И им не нужно предварительно договариваться с ректоратом об этом. Что вам мешает делать то же самое? Хотели в МГУ, поступили, учитесь. Только не кричите из каждого утюга, какие все нехорошие: учиться не дают, особых условий не создают. За пару недель вы поругались со всеми! Да ещё и на публичное обозрение (в СМИ) это вынесли. Вы однобоко преподносите информацию, точнее очень искажаете. Сами же этот ад для своего ребенка создали. До первой сессии ваше «чудо» будет продолжаться, а потом Алису отчислят за неуспеваемость и она наконец-то получит шанс на детство», - это из комментариев под тем же постом Наталии от «анонима», мамы сокурсницы Алисы.

- Психфак категорически не для детей, ведь в программе много тем 18+, - озадачила в разговоре с KP.ru мама второкурсницы психфака МГУ, которая тоже следит за этой историей.

- Уже встречала этот аргумент в комментариях под статьями об Алисе. Но что там такого уж недетского?

- Например, на лекциях по психологии обсуждали насильников, самоубийства, Эдипов комплекс, пациентку Фрейда, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец…

- Это на первом курсе рассказывают?

- Да. А анатомия и физиология ЦНС (центральной нервной системы) даже взрослых девиц в транс вгоняет. На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком.

- Программа первого курса вообще сложная?

- Не просто сложная, а очень сложная. Попробуйте осилить хотя бы одну страницу психологической теории Леонтьева. Прочитать это можно, но осмыслить трудно даже взрослым. Кроме того, на первом курсе сложная линейная алгебра. Алиса сдала ЕГЭ на низкий балл, подозреваю, что интегралы и логарифмы она знает не очень хорошо.

- Какие экзамены сдают первокурсники?

- Русский, математику, право, введение в психологию и анатомию ЦНС.

- Серьезное испытание. Но, может, папа сможет Алисе помочь, он ведь тоже по образованию психолог?

- Когда сдавали онлайн, это было возможно. Но сейчас возвращается оффлайн, и Алисе придется все сдавать самой. Если, конечно, не будет каких-то преференций от факультета.

Но вообще, я не понимаю, зачем так обходиться с собственным ребенком? Дочь говорит, что Алиса похожа на обычную девочку, которой нравится прыгать в классики, что она и делает в перерывах между парами…

МНЕНИЕ ПЕДАГОГА

«Над девочкой ставят эксперимент»

Директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Казакова назвала историю с Алисой грустной еще летом, когда девочка только сдала ЕГЭ. «Попытки ускорить взросление редко приводили к устойчивым положительным результатам - это подтверждают истории вундеркиндов из прошлого, которые мы отслеживали», - говорила профессор. Но Алиса и в МГУ поступила, и снова набирает ускорение в учебе – может, у ученых и педагогов проснулся к ней исследовательский интерес?

- Интерес есть, и связан он с одним: как наше общество допускает такие эксперименты над ребенком ради непонятных родительских целей. Целей самой девочки тут нет: мы же понимаем, что после вуза она не пойдет работать психологом. Все, что мы видели и понимаем про Алису (я сужу по информации в соцсетях и по публикациям), - она хочет быть феей Динь-динь. Может, у нее есть другие мечты, но родители ее воспринимают как игрушку, над которой можно ставить эксперимент, на мой взгляд чудовищный. Я им не судья, но это признак деградации общества – мы ничем здесь помочь, видимо, не можем.

Студентка Алиса похожа на обычную девочку, которой нравится прыгать в классики, что она и делает в перерывах между парами…

- Тепляковы говорят, что у них революционная методика обучения детей. И, судя по комментариям, есть люди, которые их поддерживают и все это одобряют.

- В этом вся беда. Мы надеемся, что примем волшебную таблетку и помолодеем, примем другую – поумнеем, проведем волшебный тест и выявим у себя ген гениальности. Так не бывает. Человек - сложное существо. Есть определенные этапы развития эмоционального, социального, креативного и так далее, и каждый мы проходим в своё время. Если чем-то пренебречь, организм потом отомстит. У девочки идет процесс десоциализации (нет общения со сверстниками, дружбы, игр с ними), есть тяжелое восприятие ситуации, есть неготовность вуза взаимодействовать. Я боюсь, что психика ребенка не выдержит. Если ей нравится психология, можно было купить книжки на эту тему – пусть читает, записать на кружки, курсы. В МГУ поступать зачем?

- Может ли ребенок в девять лет освоить такие массивы информации по психологии, философии, логике?

- Никаких данных о том, что девочка освоила дисциплины на должном уровне, пока нет. Думаю, что это все-таки имитация. Чтобы постичь философию, нужно иметь собственный жизненный опыт, который позволяет пережить чужой опыт, осмыслить чужие суждения и сформировать на этом сплаве собственного и чужого нечто новое. У этого маленького человека еще нет опыта, который позволяет рассматривать категории добра, зла, смерти, любви…

- Обсуждали рассказы Евгения Теплякова об успехах Алисы с психиатром. Мнения сошлись: высок риск психологического срыва от таких нагрузок, - по сути, о том же рассказал нам нейрофизиолог. – Или же родители несколько приукрашивают успехи девочки.

Говоря простыми словами, в этом возрасте мозг и психика имеют предел по восприятию и вдумчивому перевариванию информации. Если этот предел перейти, будет сбой. Именно так, по словам нашей собеседницы, произошло с американским вундеркиндом-математиком Уильямом Сайдисом. Мальчик в 11 лет стал студентом Гарварда, очень много знал, но его психика не выдержала. Аналогии между Сайдисом и Алисой четко прослеживается еще и в том, что там тоже папе очень нужен был ребенок-гений.

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