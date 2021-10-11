Дмитрий Песков: Борьбу с «короной» президент давно взял в свои руки

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, заражение «короной» бьет все рекорды, в Москве в субботу до 6 тысяч число заражённых уже подпрыгнуло...

Такую тему для разговора предложил официальному представителю Кремля в понедельник, 11 октября, журналист «Комсомольской правды».

Было озвучено и такое наше предложение:

- Может быть, пора уже на федеральном уровне взяться за эту проблему, ввести более жесткие меры? Кроме президента у нас просто никого не слушают. В России всего 30% привитых, мы на 86-м месте в мире по этому показателю. Перед нами Республика Суринам, после нас – Лаос, Боливия, Гондурас, хотя у нас лучшие вакцины. То есть получается, что мы, может быть, стоим перед какой-то угрозой очень страшной. Может быть, президент, как это было год назад, возьмет это в свои руки? В курсе ли Владимир Владимирович, что такой ужас творится?

Вот - дословно - ответ Пескова.

- Президент давно взял это в свои руки, и на федеральном уровне - и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе.

Сделано (и об этом можно сейчас говорить с уверенностью) главное. Для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки. Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность.

Пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми, более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность.

Единственное, что сохраняет жизни, - это прививка. И здесь мы каждый раз используем любую возможность, чтобы обратиться ко всем гражданам с простым призывом – идите и сделайте прививки.

И здесь мы также призываем и средства массовой информации – повторяйте это 100 раз в день.

- Но если граждане такие глупые, Дмитрий Сергеевич? Мы повторяем и 200 раз в день. Может быть, какие-то штрафы, какие-то жесткие меры, как Собянин вводил в Москве – удаленка, дистанционка, все что угодно? Иначе мы просто упустим время.

Отвечая на эти вопросы, пресс-секретарь заявил:

- Многие регионы, в зависимости от резервного количества, койко-мест… (Принимают жесткие меры. - А.Г.) Это количество во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная.

Когда начинают заболевать больше, чем выздоравливают, количество свободных койко-мест сокращается изо дня в день. Те регионы, где это количество резервных койко-мест подходит к критической части, начинают принимать более действенные меры. Те регионы, где существует запас, такой НЗ, - они в ином режиме принимают меры, пытаясь находить... (другие варианты).

Все-таки есть опыт наработанный, не первый год идет эта пандемия, и поэтому, конечно, главная задача – идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных... И все-таки - обеспечения условий, для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли дальше зарабатывать деньги.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.