Допрос Ксении Собчак завершился скандалом

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксению Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи. Беседа с телеведущей длилась около трех часов. Без скандала не обошлось. Мало того, что теледиву снимали на видео из внутреннего двора, так еще и вручили повестку о явке к сочинским следователям полиции для дачи показаний. Ей также предстоит очная ставка с водителем Mercedes S 500.

Ксения Собчак подробно рассказала о допросе по делу о смертельном ДТП в Сочи. "Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей", - сказала, как отрезала жена Константина Богомолова.

Она повторила следователям то, что уже ранее писала в блоге. В момент аварии знаменитость, по ее словам, водителя не торопила, вела переговоры по работе. Выехали они заблаговременно. Кроме того, Собчак заверила, что уехала с места ДТП, убедившись, что пострадавшим вызвали "скорую".

Однако это не самое главное. Телеведущая до глубины души возмущена тем, что ее снимали прямо во внутреннем дворе МВД после допроса.

"Видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают", - сделала скандальное заявление телеведущая в блоге. Вероятно, имея ввиду травлю, которую ей устроили хейтеры. Мол, звезда сбежала с места смертельного ДТП, не помогла раненым.

Ксения также добавила, что находится с пострадавшими на связи. При этом потерпевшей себя не признает. А ведь она, согласно заключению врачей, получила серьезные травмы - ударилась головой, потеряла сознание, а когда очнулась, то ее пронзила боль в области груди и нижней части спины. Звезда отмечала, что находилась в шоке и была сильно напугана.

Ранее стал известен диагноз Ксении. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, различные ушибы. В ближайшее время ей предстоит очная ставка с водителем Mercedes S 500 и общение с сочинскими следователями.