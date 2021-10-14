Вопрос работы «КП в Белоруссии» обсудили главы МИД двух стран

Сергей Лавров обсудил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем вопрос работы российских СМИ в Белоруссии. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД Сергей Лавров обсудил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем вопрос работы российских СМИ в Белоруссии, в том числе и «Комсомольской правды».

- У нас есть общее понимание необходимости сделать всё, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. У нас есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время, - отметил Лавров.

Накануне суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Геннадия Можейко на его содержание под стражей. На это решение уже подана жалоба. Она будет рассмотрена в Мингорсуде в полдень в пятницу. Стоит отметить, что все заседания по делу остаются закрытыми. Оглашаются только решения судьи.

Наш коллега журналист «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадий Можейко был задержан в пятницу 1 октября. Поводом к его задержанию стала его статья на сайте kp.by, в которой одноклассница убийцы сотрудника КГБ Андрея Зельцера рассказывает про него в школьные годы. Там она говорит, что будучи учеником, тот «всегда был за правду» и «мог за себя постоять». А также заявляет, что не представляет, что могло его сейчас толкнуть на такой поступок. Ряд представителей власти, а также некоторые деятели от журналистского сообщества, увидели в рядовой заметке «разжигание розни» и «оскорбление представителя власти».

Сама заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена. Но даже несмотря на это, сайт «Комсомольской правды в Белоруссии» kp.by был заблокирован, а сам Геннадий задержан, а позже арестован на два месяца. «Комсомолка» приняла решение о закрытии издания «Комсомольская правда в Белоруссии»