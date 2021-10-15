Любовником Кристины Асмус назвали известного продюсера

Кристина Асмус. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус всегда откровенна с поклонниками. Актриса делится с публикой самым сокровенным. На днях бывшая жена Гарика Харламова в очередной раз напомнила, что давно состоит в серьезных отношениях с мужчиной. По ее словам, она даже познакомила его с дочкой Настей и другими членами семьи. И хотя имя любовника артистка не называла, россияне быстро вычислили тайного избранника звезды.

Поклонники назвали тайного любовника Кристины Асмус после того, как она выступила с заявлением. "Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала", - поделилась она сокровенным.

В ответ фолловеры заявили, что Кристина якобы ведет речь о продюсере телесериалов "След" и "Немизида" Борисе Кокине. Мол, они узнали его по толстовке и мотоциклу с фотографий, которымие актриса размещала в блоге. Сам Кокин при этом счастливо женат и воспитывает двоих детей.

К слову, 33-летняя Асмус давно интригует поклонников переменами в личной жизни. Она признавалась, что Гарик Харламов на нее сильно обижен. А потом огорошила словами о том, что получает мощную заботу от дочки и любимого человека. "Я нахожусь просто в абсолютной любви", - делилась актриса.

Знаменитость отметила, что ей всегда приписывали множество романов, даже когда она была в браке. "Только за последний год меня усердно сводили с партнерами по театру и съемочным площадкам... Да, у меня есть отношения. И не один год уже", - сообщила актриса. После этого поклонники заподозрили, что роман Кристины начался еще в тот период, когда она была замужем за Харламовым.