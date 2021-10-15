Перепуганная жесткими угрозами Ксения Собчак попросила о помощи

Ксения Собчак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Собчак заявила о жестких угрозах в свой адрес. Помимо этого телеведущая сообщила том , что за ней следят. В этой связи звезда обратилась за помощью в Росгвардию.

Ксения Собчак приехала в Главное управление Росгвардии в Москве и сообщила, что за ней следят. "Ксения Анатольевна была в одном из зданий Росгвардии. Заявила, что за ней ведется слежка неизвестными лицами на машине", - сказал kp.ru официальнsq представителm ведомства Валерия Грибакина.

По его словам, в этой связи Собчак посоветовали действовать в соответствии с законодательством. "Если есть все причины, написать заявление в органы внутренних дел", - отметил Грибакин.

Сама теледива заявила не только о слежке, но еще и об угрозах. "Речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье", - написала она в блоге.

Судя по всему Ксения действительно очень напугана. "Она выглядела настолько подавленной, что ее даже сначала не узнали на контрольно-пропускном пункте сотрудники Росгвардии. Приехала под охраной машины, в которой сидели сотрудники частного охранного предприятия. Сказала, что почувствовала на себе, что значит быть объектом травли и преследования", - рассказали kp.ru осведомленные источники.

Напомним, 9 октября 2021 года Ксения Собчак попала в смертельную аварию в Сочи. Телеведущая направлялась в аэропорт. В какой-то момент водитель Mercedes, в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и лоб в лоб врезался в Volkswagen, который в результате удара отлетел в микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Сразу после аварии Собчак пересела в другую машину и уехала с места трагедии. Россияне стали травить знаменитость за "бесчеловечный поступок".

Знаменитость позже сообщила, что после ДТП потеряла сознание, получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. На днях Ксения появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". "По поводу того, как все произошло, я неоднократно писала. Тут мне добавить нечего. Тем более протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться..." - заявила теледива.

Она отметила, что давно для многих является костью в горле. "Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно", - говорит звезда.

После чего пояснила, почему покинула место трагедии: "Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. «Скорая» была вызвана. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что есть в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом".