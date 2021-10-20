В "филиппинском деле" о торговле суррогатными детьми появились новые эпизоды

В Одинцовском районе Подмосковья в одной из квартир обнаружили трех младенцев генетические родители, которых иностранные граждане. Фото: СУ СК РФ по Москве

24 эпизода, что равно такому же количеству детей – вот новая цифра, которая фигурирует в громком уголовном деле о торговле суррогатными детьми иностранцам. Обвинение в шести новых случаях продажи детей на днях предъявили фигурантом тяжкой статьи уголовного кодекса «Торговля людьми». Речь как и прежде идет о младенцах рожденных в России суррогатными мамами по заказу граждан Филиппин.

- Всего на данный момент в деле 24 эпизода. Фигурантам предъявлено обвинение в продаже детей. Один из них умер. Все дети были рождены в России по легальной программе суррогатного материнства, - рассказала kp.ru, Игорь Трунов, адвокат.

Из 23 младенцев, только трое сейчас находятся на территории России. Эти дети были изъяты во время обыска в квартире в Подмосковье, где они находились с няней и ждали приезда биологических родителей. Уже больше года они живут в Доме малютки. Официально у крох есть статус потерпевших, при этом их иностранные родители не теряют надежд забрать детей. Двое из малышей – граждане Филиппин, один – американец, филиппинского происхождения. Остальные 20 малышей находятся на территории иностранных государств со своими родителями. Но в чем заключается сам факт торговли, если иностранцам разрешено пользоваться услугами наших мам-инкубаторов? И есть ли на самом деле родство между детьми и родителями-заказчиками?

Спустя полгода врачам, юристам и суррогатным матерям (всего привлечено по уголовному делу 9 человек) инкриминируется статье 127 УК РФ «Торговля людьми». Фото: СУ СК РФ по Москве

- Во всех случаях, включая новые эпизоды, были проведены тесты ДНК. Все без исключения дети имеют биологическое родство с иностранными родителями, - пояснил Игорь Трунов.

Однако, как сообщил kp.ru собственный источник в следствии, это родство неполное. То есть при создании детей для иностранных заказчиков использовался донорский материал. В зависимости от ситуации это были донорские яйцеклетки или сперматозоиды. По версии следствия, в числе заказчиков были не только иностранные супружеские пары, но и одинокие отцы. Их, кстати, большинство. Российским законом это не запрещено: одинокие мужчины и раньше становились родителями с помощью современных технологий. Самые известные примеры, это Филип Киркоров и Сергей Лазарев. Однако как это работает в случае с иностранцами – неизвестно. Подобных судебных прецедентов ранее не было.

На днях фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции. Ожидается, что уже в ближайшее время дело направят в суд. Если вину докажут, им грозят реальные сроки лишения свободы: от 7 до 15 лет.

Врачей обвиняют в продаже еще шестерых младенцев на Филиппины. Фото: СУ СК РФ по Москве

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Само «филиппинское уголовное дело» стало первым в судебной практике России. Именно с него началась череда арестов и репродуктологов, гинекологов и суррогатных матерей.

14 января 2020 года СК РФ возбуждает «филлипинское дело». В Одинцовском районе Подмосковья в одной из квартир обнаружили трех младенцев генетические родители, которых иностранные граждане. Один из них умер. Спустя полгода врачам, юристам и суррогатным матерям (всего привлечено по уголовному делу 9 человек) инкриминируется статье 127 УК РФ «Торговля людьми».

23 июня 2020 в квартире на улице Аргуновской в Москве врач-педиатр нашла пятерых младенцев, рождённых для китайцев по программе суррогатного материнства. Дети застряли в России из-за пандемии и, как и в первом случае, жили с нянями. Возбуждается второе уголовное дело по статье 127 УК РФ «Торговля людьми».

16 декабря 2020 появляется третье уголовное дело в городе Красноярске. Фигурантами стали 20 новорожденных детей, рожденных суррогатными матерями от генетических родителей, являющихся иностранцами.

Расследование дел сопровождаются громкой дискуссией об изменении законодательства о суррогатном материнстве. Законопроект, запрещающий иностранцам участие в программах суррогатного материнства, будет рассмотрен Госдумой уже в ноябре этого года.