В США предположительно нашли останки жениха девушки-блогера, об убийстве которой говорит весь мир

Габби Петито и Брайан Лондри. Фото: Youtube

Федеральное бюро расследований США заявило, что на территории природного заповедника во Флориде обнаружены останки человека и вещи, принадлежащие жениху Габби Петито – девушки-блогера, за поисками которой следила не только вся Америка, но и весь мир.

Тело мужчины, а также рюкзак и ноутбук Брайана Лондри обнаружила группа, занимающаяся поисками беглого парня. По сообщению ФБР, все находки совершены в месте, обследовать которое ранее не представлялось возможным.

– Эти предметы нашли в районе, который до последнего времени находился под водой, - рассказал сотрудник бюро Майкл Макферсон.

История Габби Петито долгое время не давала покоя не только американцам, но и любителям детективов во всем мире. Начиналось все очень романтично: молодая пара отправилась в путешествие на собственном автомобиле, переделанном под автодом. По дороге они выходили на связь и постили в соцсетях фото и видео достопримечательностей, а снятый ими ролик о начале кочевой жизни набрал миллионы просмотров.

А потом все закончилось – Брайан вернулся домой один, а тело Габби после длительных поисков было обнаружено со следами насильственной смерти.

После этой находки молодой человек сбежал, предположительно в тот самый заповедник, в котором обнаружены человеческие останки и его вещи. Возможно, теперь точку в истории поставят судмедэксперты. Хотя, если тело действительно принадлежит жениху убитой девушки, то ее гибель так и останется загадкой.

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