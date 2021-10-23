После смертельного ДТП Ксения Собчак улетела в Италию, чтобы провести свадьбу бывшего чиновника на берегу озера Комо

Жених и невеста Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Страсти вокруг жуткого ДТП в Сочи, случившегося 9 октября, в которое угодил кортеж Ксении Собчак 9 октября, как-то быстро поутихли - в отличие от других звездных аварий (Михаил Ефремов, Эдвард Бил). Ксения даже выступила в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», но запись быстренько удалили с официального ютуб-канала «России 1».

Практически сразу после ДТП Собчак должна была лететь в Нью-Йорк, чтобы зарабатывать — провести одно из мероприятий в США. Но этот визит по понятным причинам пришлось экстренно отменить. Иначе репутация Ксении пострадала бы еще сильнее. 12 октября в Сочи прошла очная ставка с водителем «Мерседеса», выехавшего на встречную полосу и спровоцировавшего аварию, он сейчас заключен под стражу. А телеведущая не отвлекается от зарабатывания денег — регулярно выпускает контент в Youtube и улетела в Италию, чтобы провести свадьбу.

Пару дней назад в инстаграме актера Станислава Садальского появилось сообщение и изображение пригласительного билета на свадьбу 60-летнего Андрея Вавилова (бывший сенатор и замминистра финансов России и глава компании «СуперОкс», производителя высокотемпературных проводов) и 24-летней Софи-Антуанетте Делуа — дочки основательницы мехового дома Юлии Делуа.

Артист подчеркнул, что гулять на мероприятии в одном из живописнейших уголков земли - на озере Комо (Италия) будут и политики, и бизнесмены, и звезды шоу-бизнеса. И не обманул. Собчак действительно провела свадьбу и поздравила молодых.

— Ну что же, Софи, во-первых, тебе повезло не только с тем, какая у тебя мама, а с тем, что Андрей вначале не познакомился с мамой, — не упустила возможности съязвить со сцены Ксения. — Все могло сложиться иначе — ты могла гулять на чужой свадьбе.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На торжество позвали юмориста Максима Галкина, певицу Любовь Успенская, блогеров Сабину Агаларову и Наталью Буткевич, директора «Rolls-Royce Motor Cars Москва» Александра Шера и многих других. Для гостей выкупили пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где сутки стоят 600 евро.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Торжество продлится до конца выходных. В инстаграме Ксении, которая «постоянно находится на связи со следствием» по делу о сочинском ДТП, нет ни одного упоминания об этом.