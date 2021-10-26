Сын отрекся от Светланы Светличной

Актриса Светлана Светличная нашлась после нескольких дней поисков. Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Актриса Светлана Светличная нашлась после нескольких дней поисков. Оказывается, все то время, что поклонники сходили с ума из-за переживаний, звезда "Бриллиантовой руки" принимала участие в записи скандального шоу. Родня знаменитости в ярости из-за случившегося.

Сотрудники уголовного розыска Москвы нашли актрису Светлану Светличную в киностудии имени Горького. Там снимают шоу Андрея Малахова и Леры Кудрявцевой. Старший сын артистки Алексей Ивашов шокирован вскрывшимися обстоятельствами. "Она неделю шаталась, где - неизвестно, с кем - неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила", - цитирует Ивашова "360".

Мужчина со своей супругой Ольгой Калимбет весь день просидел в полиции. Сын Светличной добавил, что не поддерживает отношений с мамой. "У меня сейчас нет никаких отношений с ней вообще. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны", - отрекся он от родительницы.

Кстати, невестка и сын подробно описали ситуацию с исчезновением артистки. Они вели переговоры о передаче со Светланой Афанасьевной. "Они позвонили, я сказал, что хочу миллион, не меньше", - цитирует Алексея сайт mk.ru.

Отметим, Светличную искали с 21 октября. На помощь полиции пришли волонтеры из отряда "Лиза Алерт". Они прошли в поисках артистки более 30 километров.

Родственники заявили, что ее нет дома, также она не отвечала на телефон. При этом молодой ухажер звезды Иван Николаев, которому она собралась отписывать свои квартиры, заявлял, что Светлана Афанасьевна никуда не пропала, просто не хочет выходить на связь.

Вдова Николая Караченцова добавила, что Светличная сама пришла на киностудию имени Горького. На вопрос о том, где знаменитость могла быть все эти дни, Людмила Поргина отметила: "Бродила".

Меж тем стало известно, что незадолго до своей пропажи Светличная посетила Гильдию актеров кино России, где рассказала об обидах на родственников. "Приехала для того чтобы встретиться с юристом. У нее были острые претензии к родственникам, и с юристом обсудить эти проблемы", - отметила директор организации Валерия Гущина.

При этом она считает, что проблема не сколько в родственниках, сколько в тяжелом характере артистки. "Все было очень хорошо, и вдруг это. Что все плохо, что ее перевезли насильно. Очень много было претензий и обид против родственников, против которых даже хотела начать судебное разбирательство. Но сразу же и пропала", - цитирует Гущину Пятый канал.