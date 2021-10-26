Спрос на прививки от COVID-19 вырос в Москве в четыре раза

Мишустин призвал губернаторов следить, чтобы вакцинация и тестирование на коронавирус продолжались и в предстоящие нерабочие дни. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство дополнительно выделило более 56 млрд. рублей на поддержку системы здравоохранения, деньги пойдут на оказание помощи заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

- Средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что для лечения пациентов с COVID-19 в больницах будет закуплено полмиллиона противовирусных препаратов. На это выделено более 4 миллиардов рублей.

- Ситуация с коронавирусом крайне серьезная. Заболеваемость очень высокая. В стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это, прежде всего, те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизни. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации, иначе справиться с распространением инфекции невозможно, - отметил Мишустин.

Премьер призвал губернаторов следить, чтобы вакцинация и тестирование на коронавирус продолжались и в предстоящие нерабочие дни.

- Регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории, а также увеличивать количество нерабочих дней, - напомнил Мишустин.

Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, более жесткие антиковидные ограничения нужно вводить в 13 регионах. Это Удмуртия, Чукотка, Смоленская, Ульяновская, Саратовская, Самарская, Омская, Рязанская, Владимирская области, Марий Эл, Приморский край, Адыгея, Чувашия. По словам Мурашко, из-за высокой заболеваемости ковидом в этих регионах также необходимо увеличивать число больничных коек. В целом по стране доля свободного коечного фонда составляет 12%, отметил Мурашко.

Как рассказал Мурашко, сейчас 1 млн. 335 больных коронавирусом получают различную медицинскую помощь.

- Это больше, чем на пике прошлого сезона, - отметил глава Минздрава.

Около 270 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализированы, прирост за неделю составил 5,3%. Более 10% госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

По словам Мурашко, заболеваемость ковидом выросла среди беременных. Мурашко напомнил, что прививку от коронавируса рекомендуется делать после 22 недели беременности. Это поможет максимально защитить мать и будущего ребенка.

От коронавируса сейчас также лечатся почти 60 тысяч детей.

- У 50% заболевание течет с яркой клиникой, - сказал Мурашко.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, запаса тестов на коронавирус в России хватит на проведение 9 млн исследований. При этом она отметила, что не во всех регионах соблюдаются сроки проведения тестов (результаты должны быть готовы в течение суток).

- Есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходит 5-6 дней. Это Тверская, Пензенская, Челябинская области и целый ряд других регионов. Это недопустимо. Я дала поручение о необходимости жесткого реагирования на такие задержки, - заявила Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о тестировании на ковид в столице. По его словам, в Москве ежедневно делается 80-90 тысяч тестов, плюс запущен эксперимент по экспресс-тестированию, который проводится в крупных торговых центрах и на транспортных узлах.

- Эксперимент показал свою высокую эффективность. Выявляемость такого экспресс-тестирования около 4-5%, это высокий объем выявляемости, - заметил Собянин. В ближайшие дни число точек, где можно будет пройти экспресс-тест увеличится до 50.

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Число выявленных случаев заболевания за неделю выросло на 14%, на 10% выросло число госпитализаций.

Собянин также рассказал, что в Москве могут открыть новые пункты вакцинации. Спрос на прививки с августа вырос в 4 раза. Сейчас в столице действуют больше 300 центров вакцинации.

- При увеличении количества желающих будет развернуто необходимое количество пунктов вакцинации, чтобы все могли получить в нормальных условиях вакцину. Наращивается и объем ревакцинации, что тоже очень правильно, - сказал Собянин.