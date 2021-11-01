Легендарный диктор скончался 30 октября на 90-м году жизни Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как сообщают наши источники, скорее всего, церемония прощания и похороны диктора Игоря Кириллова пройдут завтра, 2 ноября, на Новодевичьем кладбище. По предварительным данным, начало панихиды в 12.00 там же на кладбище (но эта информация еще уточняется). Из-за коронавирусных ограничений такая форма прощания, увы, стала привычной. На кладбище поставят шатер, где установят гроб, чтобы близкие и друзья могли подойти и проститься.

Как сообщают наши источники в ритуальных службах, народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят рядом с Элиной Быстрицкой. Но более точная информация появится после 16.00.

Напомним, легендарный диктор скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он умер в Боткинской больнице, куда попал в начале сентября. Игорю Кириллову ампутировали ногу, операция прошла успешно, но в больнице он заразился ковидом.

«Я не знала, что он попал в больницу, - рассказала «КП» диктор Анна Шатилова. - Он скрывал, не хотел, чтобы кто-то знал про его операцию. Вот Таня (супруга Кириллова – Ред.) и не рассказывала, только говорила неопределенно: „Мы болеем“. Но руководство 1-го канала всё знало, Константин Эрнст знал. Они купили Игорю Леонидовичу специальную кровать, чтобы ему было легче после операции».

Анна Шатилова вспомнила, что более 50 лет они с Игорем Кирилловым вели государственные трансляции с Красной площади. «Все государственные праздники мы провели вместе, - рассказала «КП» Анна Николаевна. - И даже, когда распался Советский Союз, мы продолжали работать 7 ноября. На Красной площади проходило театрализованное действие, посвященное параду 1941-года…". Легендарный диктор Гостелерадио СССР Игорь Кириллов объявлял стране и миру о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете Юрия Гагарина, он зачитывал за Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева новогоднее обращение к советскому народу и ввел в обиход новый термин «телеведущий».

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