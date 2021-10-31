Наследники и наследство Игоря Кириллова: Легендарный диктор недавно отремонтировал квартиру в центре Москвы

Вторая жена легенды ТВ Татьяна Александровна окружила Игоря Леонидовича заботой и любовью. Фото: кадр Первого канала

Народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище. Легендарный диктор центрального телевидения умер на 90-м году жизни. Игорь Леонидович с сентября находился в больнице. Из-за тромбоза Кириллову ампутировали ногу, он уже шел на поправку и готовился к выписке, но подхватил коронавирус - умер народный артист из-за осложнений на фоне хронических заболеваний.

Семья у Игоря Кириллова большая. Народный артист пережил несколько трагических смертей: в 2004-м году умерла жена Ирина – супруги прожили 50 счастливых лет, воспитали дочь и сына. Десять лет назад в 40 лет умер сын Кириллова: у Всеволода был бизнес, он организовывал сафари в Африке - там у него случился приступ панкреатита, спасти мужчину не удалось. У Всеволода задолго до смерти случилась крупная ссора с родителями – говорили, что они не одобряли его личную жизнь. Поэтому мужчина, создав свою семью, с родителями не общался. Не пришел Всеволод и на похороны мамы.

Дочь народного артиста — пианистка Анна Кириллова живет и работает в Германии. Фото: кадр Первого канала

Дочь Кириллова давно живет в Германии, куда уехала вслед за мужем оперным певцом. 60-летняя Анна Кириллова – пианистка, живет и работает в немецком Дессау. Анна сейчас в разводе, своих детей у нее нет, все свободное время посвящает работе. На похороны мамы Анна приехать не смогла, восстанавливалась после травмы. Будет ли Анна на прощании с отцом – пока неизвестно, но женщина говорит, что из-за пандемии организовать перелет для нее непросто. Игорь Леонидович не видел дочь несколько лет. Кириллов рассказывал: «Когда жена была еще жива, мы ездили к дочери. Но сейчас я уже не навещаю Анну, потому что мне стало тяжело ездить. Да и у дочери очень много работы, она постоянно в разъездах. С одной стороны, это хорошо: ей как пианистке важно быть востребованной, а в России с этим было плохо. Так что я за нее очень рад. С другой стороны: конечно, порой мне не хватает внимания». Анна переписывалась и перезванивалась с отцом.

Рабочий кабинет Игоря Кириллова. Фото: кадр Первого канала

Зато Игоря Леонидовича навещали внуки. После смерти сына Кириллов познакомился и установил теплые семейный отношения с невесткой и внуками. Вдова Всеволода Дарья Кириллова с удовольствием отпускала четверых внуков к их дедушке. Настя, близнецы Катя и Лиза, а также младший Вася (очень похож на отца) в дедушке душит не чаяли – навещали, играли, общались.

Старинная дубовая мебель, фото первой жены и родителей. Гостиная в квартире Кириллова. Фото: кадр Первого канала

Вдова Всеволода рассказывала: «Про отца Сева никогда не говорил. Сказал, что у него сложные отношения с родителями, а я вопросов не задавала. Они сильные личности - видимо, это мешало им найти общий язык. С Ириной Всеволодовной они лежат в одной могиле. Это было желание Игоря Леонидовича. Он попросил, а я посчитала - так будет правильно». Дарья подчеркивала, что в семье теплые родственные отношения. Кириллов часто вспоминал сына – говорил, что ежедневно. Артист тяжело переживал смерть жены и сына. А общение с внуками наполнило его жизнь новым смыслом. Дарья Кириллова говорила: «Моего папы уже давно нет в живых, поэтому дети что такое дедушка узнали, познакомившись с Игорем Леонидовичем. Детям можно приехать к нему в уютную квартиру: бегать, играть, все трогать - он разрешает».

Стильная кухня в квартире мэтра после «Идеального ремонта». Фото: кадр Первого канала

Игорь Кириллов жил в просторной квартире на Смоленской набережной. Эта жилплощадь перешла к легенде ТВ по наследству – от отца военнослужащего. Поэтому в квартире много старинной мебели из дуба – стол (ему более ста лет), трюмо, шкафы с книгами. В квартире – гостиная, зимний сад, рабочий кабинет, спальня, кухня. В спальне и гостиной недавно делали ремонт, так как затопили соседи сверху. А вот кухню, санузел и коридор пару лет назад отремонтировали специалисты программы «Идеальный ремонт» - получилось очень красиво. Квартира такой же площади, в этом же доме на Смоленской набережной, что и у легендарного диктора, стоит от 40 до 50 млн. руб. Также еще с первой супругой Игорь Леонидович обустраивал дачу – ее стоимость около 10 млн. руб. Какое завещание оставил Кириллов пока не известно. Среди членов его семьи и наследников - дочь, вдова и внуки. В 2012-м году Игорь Кириллов женился второй раз – супруга Татьяна Александровна стала верным другом для мужа, и по свидетельству друзей окружила мэтра заботой и любовью, продлив ему жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Кириллов скончался в больнице после ампутации ноги и осложнений ковида

Диктор Центрального телевидения России Анна Шатилова назвала причину смерти 89-летнего коллеги (подробно)

Вдова Игоря Кириллова о его смерти: "Не время сейчас. Но не все так просто, как вы думаете"

Татьяна Александровна, которая моложе Игоря Леонидовича на 34 года, стала его спутницей после смерти его первой супруги (подробно)