Кто соврамши: Ольга Бузова или Владимир Кехман?

Во МХАТе им.Горького скандалы теперь возникают на ровном месте. На днях разразился билетный - из-за спектакля «Чудесный грузин», который стоял в афише на 2 ноября. Этот спектакль замечателен тем, что в нем играет Ольга Бузова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во МХАТе им.Горького скандалы теперь возникают на ровном месте. На днях разразился билетный - из-за спектакля «Чудесный грузин», который стоял в афише на 2 ноября. Этот спектакль замечателен тем, что в нем играет Ольга Бузова.

Напомним, «Чудесный грузин» вышел в июне. Был аншлаг, все билеты проданы. Еще бы, спектакль про Сталина! С Бузовой! Потом долго тянулся скандальный шлейф. «Это разрушение великих театральных традиций, бессмысленный и беспощадный акционизм», - писали некоторые критики. Президент театра Татьяна Доронина даже отправила письмо Владимиру Путину: «Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган…». От греха подальше, спектакль перенести на неопределенный срок. И вот в начале октября он снова появился в афише. Спешите видеть Ольгу Бузову 2 ноября.

Но за несколько дней до показа 27 октября случилось непредвиденное. В Московский Художественный театр назначили нового директора. Им стал Владимир Кехман. И сразу спектакль с Бузовой отменил. По официальной версии, в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Кехману принесли цифры продаж из билетного стола. Он ужаснулся. На 30 октября на 19.00 на сайте театра билетов было полно. Как говорят, продано только 225 билетов в зале почти на полторы тысячи мест (пускай даже при 50% рассадке - на 700 мест).

И Кехман перенес «Грузина…» на неопределенный срок (но не снял совсем!).

И тут выступила обиженная Ольга Бузова и закатила истерику. Мол билеты на неё были проданы. В подтверждение своих слов сделала скрин зрительного зала МХАТа, где было всего два свободных места на «Грузина…».

После этого Ольга Бузова обвинила новое руководство МХАТа им. Горького в обмане. По ее данным места в зрительском зале раскупили "за считанные дни". Вместо проклятий она пожелала театру всегда продавать столько же билетов, сколько зрители покупали на спектакль с её участием.

А у нас возник вопрос. Так не бывает: один говорит, билеты все проданы, а другой - не проданы вообще. Кто-то же врет: Кехман или Бузова?

Как нам сообщили сотрудники театра, действительно на момент приказа Кехмана о снятии спектакля билетов на сайте МХАТа было полно. А тот скрин, который выставила Бузова, к сайту МХАТа не имеет отношения. Это чужой сайт. Скорее всего, это сайт какой-то театрального агента, который по квоте получил от театра несколько билетов для перепродажи. И эти несколько – 10 или 15 – продал.

Но все равно история вышла некрасивая. У театра бюджета на рекламную кампанию нет, поэтому МХАТ действительно попросил Бузову оповестить своих многомиллионных подписчиков о спектакле.

Кстати, летом на «Грузина» билеты продавались очень хорошо и не только потому, что Бузова писала о нём в сториз. Ну а в этот раз вмешались непредвиденные обстоятельства. Не только назначение Кехмана в театр. Зрителей сегодня днем с огнем не найдешь.

Во-первых, пандемия, народ сидит дома. Во-вторых, многие разъехались на длинные выходные. И в-третьих, далеко не у всех есть QR-код, по которому теперь пускают в театр. Очень плохо идут продажи. Приходится использовать разные маркетинговые рычаги. Использовали Бузову. Она согласилась оповестить своих подписчиков. Но слишком поздно, только после 28 октября, когда должен был пройти её сольный концерт в Крокусе, который отменили из-за локдауна (по неофициальной информации тоже плохо продавались билеты). По законам маркетинга сперва надо провести одно мероприятие, а потом рекламировать другое.

Конечно, театру теперь выгодно говорить, что Бузова взялась за продвижение «Чудесного грузина» слишком поздно. Строго говоря, она и не обязана была это делать, в её контракте такого условия нет. Это ее добрая воля. Но так делают многие (если не все) артисты, запиливают видео и фото в Инстаграме с премьер фильмов и спектаклей со своим участием. Это обычная история.

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