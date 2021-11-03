Стала известна настоящая дата смерти Игоря Кириллова

Легендарного телеведущего похоронили 2 ноября на Новодевичьем кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

Близкие, друзья и поклонники продолжают горевать по умершему Игорю Кириллову. Легендарный диктор скончался в реанимации Боткинской больницы в Москве. О смерти 89-летней звезды экрана стало известно 30 октября. Однако на самом деле Игорь Леонидович умер раньше.

Игорь Кириллов похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущего проводили в последний путь на закрытой церемонии прощания, отпели в церкви Успения Пресвятой Богородицы, а затем тело усопшего придали земле. Какого же было удивление публики, когда она увидела табличку с датами рождения и смерти диктора. Оказывается, Игорь Леонидович скончался не 30 октября, когда появились первые сообщения о его смерти, а на день раньше.

Стоит отметить, что накануне похорон его вторая супруга Татьяна появилась на скандальном шоу "Пусть говорят" и рассказала о последних днях своего именитого мужа. Откровения вдовы многих повергло в шок.

Телеведущего проводили в последний путь на закрытой церемонии прощания Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, ведущая и телекритик Ирина Петровская заявила, что не понимает, как можно после смерти близкого человека прийти на ток-шоу и рассказывать о случившемся. "Очередная вдова выходит из тени своего знаменитого мужа. Похороны завтра. Не осуждаю. Постигнуть не могу. В первую очередь потому, что сама вдова", - сокрушалась Петровская.

Не стала молчать и вдова актера Владимира Этуша. "Я тоже не понимаю. Я в эти дни полумертвая была. Даже помню не все", - призналась Елена.

Напомним, диктор был женат дважды. С первой супругой Ириной прожил более 50 лет до ее ухода из жизни в 2004 году. У пары родились двое детей: дочь Анна окончила консерваторию, вышла замуж за оперного певца и уехала в Германию. Сын Всеволод занимался организацией сафари в Африке. В 2011 году он скончался от приступа панкреатита в Камеруне.

Кириллов женился во второй раз в 2012 году. Телеведущий связал себя узами брака с продавщицей Татьяной, которая младше его на 34 года. "Мы спасали друг друга. Он дал мне спокойствие, надежду, а я вселяла в него веру, что жизнь продолжается, что жить надо. Он испытывал жуткое одиночество. Его душа была просто разбита, раздавлена..." - делилась Татьяна.