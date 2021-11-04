Принца – под суд, банкира – в отставку: Великобританию вновь лихорадит из-за «дела Эпштейна»

Как особа королевской крови, принц обладает иммунитетом от судебных преследований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный суд в США объявил, что суд по делу сына британской королевы Елизаветы II, принца Эндрю начнется в сентябре 2022 года. Точная дата будет объявлена позже, передает CNN.

Как особа королевской крови, принц обладает иммунитетом от судебных преследований, и вряд ли правоохранителям удастся добиться его принудительной явки в суд Манхэттена.

Принца обвиняют в серии изнасилований несовершеннолетней, находившейся в тот момент под покровительством финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего позднее жизнь самоубийством в тюрьме.

В «деле Эпштейна», среди прочего говорится о том, что магнат устраивал секс-вечеринки для своих друзей. В длинном списке числится имя и еще одного известного британца – гендиректора банковского консорциума Barclays Джеса Стейли.

И вот 64-летний Стейли объявил об уходе в отставку, несмотря на то, что его причастность к делам опального финансиста пока еще не полностью доказана. Но следователи уверены, что Стейли знал о грязных делишках Эпштейна и, возможно, не раз посещал его вечеринки.

Пресс-служба банка отказалась комментировать ведущееся расследование, признав, что «последствия скандала с Эпштейном расширяются, и Barclays оказался в их эпицентре».

Теперь уже бывший руководитель Barclays собирается оспаривать результаты расследования и доказывать свою непричастность к нашумевшему уголовному делу. И не отрицает, что был знаком с Эпштейном.

В Barclays Джес Стейли всегда был на хорошем счету. Он успешно управлял этим консорциумом с 2015 года. Совет директоров решил премировать его $3 миллионами, не обращая внимания на причину ухода.

Расследование «дела Эпштейна» продолжается, в нем содержатся имена известных политиков, бизнесменов, членов королевских семей, звезд спорта и шоу-бизнеса.