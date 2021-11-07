Резонансная драка в Новой Москве: приезжие, напавшие на отца с ребенком, могут получить пожизненные сроки

Суд избрал меру пресечения напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве Фото: СОЦСЕТИ

Все случилось в День народного единства, вечером 4 ноября. Первые сводки от очевидцев звучали так: в микрорайоне Новые Ватутинки (неподалеку от Троицка, это Новая Москва) кавказцы толпой набросились на двух русских с маленьким ребенком. Мужики кое-как отбились и убежали. А на следующий день, 5 ноября, по району поползли слухи — оппоненты вновь назначили «стрелку» на том же месте, чтобы решить конфликт.

Народные волнения, которые зарождались в соцсетях, быстро пресекли полицейские. Нашли и задержали всех участников потасовки.

«ДАЛИ ПОЩЕЧИНУ СЫНУ, Я СРЕАГИРОВАЛ»

Пострадавшие в конфликте: 31-летний Александр Жиловников и его друг 24-летний Никита Уткин. Александр был с четырехлетним сыном. Сам он живет в микрорайоне Новые Ватутинки. В тот вечер они пошли на прогулку. Вот как Жиловников рассказывает о произошедшем.

— Зацепили моего товарища на ровном месте. Рядом был мой сын. Они его специально задели — ударили по щеке. Ребенок заплакал. Как отец, я среагировал. Пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож и начал им махать, бегать за нами.

Все это проходило у супермаркета «Красное&Белое». Александр говорит, что в магазин они зашли, чтобы купить его сыну сок. В итоге этот конфликт сошел на нет. Стороны разошлись. Но через 20 минут встретились на перекрестке Нововатутинского проспекта и 3-й Нововатутинской улицы. Там и произошла потасовка, которая попала на видео.

— Они без разговоров начали бить меня, — рассказывает Александр.

В это время его спутник Никита Уткин побежал за подмогой. Говорит, что кричал прохожим: «Мужики, помогите!» Те среагировали и кинулись разнимать драку. Но до этого Александр получил несколько ударов кулаком в лицо, удары ногами в корпус.

И да, бился он один против четверых. По очереди спарринговал с нападавшими и закрывал спиной сына, который растерянно стоял на газоне.

На видео попал момент нападения на мужчину с маленьким сыном. Фото: Кадр видео

ОТКУДА ПРИЕХАЛИ БРАТЬЯ ГАСАНОВЫ

Кто же те самые молодчики, которые сначала махали ножом, ударили ребенка, а затем толпой на одного? В поисках нападавших работал не только угрозыск, но и сотрудники центра противодействия экстремизму. А в Новых Ватутинках тем временем пригнали несколько машин с постовыми, которые патрулировали улицы во избежание народных волнений.

Были задержаны:

Эльджан Мехман оглы Гасанов, 21 год.

Фарамаз Мехман оглы Гасанов, 19 лет.

Их 17-летний брат.

Араз Аяс оглы Мусаев, 18 лет.

Первые трое — братья, четвертый их товарищ. На кадрах оперативной съемки Гасановы дают показания. Не отрицают, что участвовали в драке. Рассказывают, что у них российские паспорта, в Москву приехали из Оренбурга.

Когда МВД опубликовало запись, первое замечание, которое возникло у пользователей в интернете: какие же это «кавказцы»? Так их изначально называли очевидцы. Парни действительно смуглые, но больше похожи на казахов.

7 ноября суд избрал нападавшим меру пресечения - СИЗО. Фото: Кадр видео

Так откуда приехали братья Гасановы и их друг Араз?

Мама Гасановых — родом из Оренбургской области. Адвокат одного из обвиняемых братьев Роман Масютенко рассказал, что этнически она азербайджанка. Хотя по словам жителей Оренбурга, с которыми довелось поговорить kp.ru, у нее есть и казахские корни. Отец из Азербайджана. В документах братьев Гасановых сказано, что они уроженцы села Сейфали Шамкирского района Азербайджана.

— Сначала их семья уехала в Азербайджан, где родились дети. Потом перебралась обратно в Оренбургскую область. Жили в Сорочинске. Детям оформили гражданство по упрощенной форме, поскольку их мать — гражданка РФ, — объяснили kp.ru друзья семьи Гасановых.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин на эфире у журналиста Владимира Соловьева подтвердил:

— Гражданство они получили более девяти лет назад (в 2012 году – ред.).

А вот четвертый участник драки — Араз Мусаев — в полиции проходит как гражданин Азербайджана. У себя в соцсетях он указал родным городом Баку.

ВЗРЫВНОЙ ХАРАКТЕР

Своя версия событий есть и у закавказской компании. Отец ребенка Александр Жиловников, когда описывал зачин потасовки, говорил обтекаемо: «зацепили моего друга на ровном месте». Такие инциденты, когда шпана без мотивации пристает к прохожим, в России не редкость. Но вот что на допросах рассказал несовершеннолетний Гасанов. Показания парня озвучил его адвокат Роман Масютенко:

— Они (Жиловников и Уткин — прим. ред.) первыми начали оскорблять Гасанова. Кто-то из них бросил в моего подзащитного бутылку пива и разбил парню телефон.

Эти события случились возле магазина «Красное& Белое». Гасановы говорят, что не били ребенка по щеке и ножа ни у кого не было. Был эспандер в руке, который потерпевшие в темноте могли принять ща нож. Младший был с Аразом и позвал на подмогу братьев. А дальше началась та самая драка, которая попала на кадры очевидцев.

Что за бутылка пива, которую бросили в Гасановых? Александр ничего про нее не рассказывает. На звонки корреспондента kp.ru мужчина не ответил. Однако с нами пообщалась его родственница Елена Жиловникова. Она не стала уточнять, кем приходится Александру.

— Он еще не может прийти в себя, устал от чрезмерного внимания и сотрудников, и журналистов, и вообще морально и физически ему тяжело пока. Кто прав, кто виноват, выяснить, может быть, и сложно, но учитывая то, что Александр был с маленьким ребенком, с которым ему пришлось убегать, неся мальчишку на плечах, и то, что тех малолеток было четверо, думаю, ситуация понятна. Александр практически вообще не употребляет алкоголь, а пиво тем более. Про Никиту ничего не знаю, говорить не буду. А у Александра, да, взрывной характер, может, не всегда срабатывает коэффициент стрессоустойчивости, пытается иногда перевоспитывать некоторых «несознательных» личностей. И бывает вот такой результат, к сожалению, — написала корреспонденту «КП» Елена, отвечая на заявление Гасановых, что Жиловников первым начал конфликт.

Вместе с тем в биографии пострадавшего отца есть еще пара нелицеприятных фактов. В 2010-м он был осужден за грабеж. А в начале этого года - по статье «мошенничество со сговором» (срок получил условный). Официально нигде не работает.

Его спутник Никита Уткин родом из Троицка. Он также не трудоустроен, в 2014 году судим за мошенничество, в 2016-м за кражу.

Ни один из них после драки не пошел в полицию. Их оперативникам также пришлось искать. У Александра синеет крупный фингал под глазом, в больницу ни он, ни Никита с травмами не обращались. Хотя, как сообщили в СК, ребенку будет оказана помощь психолога.

ОТ ХУЛИГАНКИ ДО ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО

Возможно, всю эту историю легко представить как драку, которую спровоцировал алкоголь.

— Новые Ватутинки вообще мирный район. Он еще строится, много молодых семей, а еще приезжих, которые на стройках работают и рынке «Фуд Сити». Но конфликтов никогда не было подобных. Только пьют много. У нас, например, есть на всю Новую Москву магазин известный, где 24 часа в сутки спиртное продают. В него со всех окрестных поселений съезжаются, — посетовала «Комсомолке» местная жительница Ольга.

Только однозначно установить, был ли кто пьян в тот вечер, уже не удастся. Всех участников отыскали на следующий вечер после драки, и брать кровь на алкоголь было поздно.

Что же в Москве делали братья Гасановы? Друзья из Оренбургской области отвечают:

— Уехали на заработки. Сначала старший Эльджан отправился в Подмосковье в армию. Отслужил и остался. К нему братья переехали. Сняли на троих квартиру в Новых Ватутинках.

Фарамаз работал продавцом автозапчастей, Эльджан курьером, младший пока несовершеннолетний.

На страницах в соцсетях у парней типичная для их возраста картина: я в тренажерке, я на фоне крутой машины, селфи с другом и поднятым вверх кулаком.

Сначала полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Это статья предусматривает штраф или до семи лет колонии. Однако после резонанса и широкого обсуждения в соцсетях о деле узнал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил своим сотрудникам забрать дело у полиции и трактовать произошедшее как «покушение на убийство группой лиц на двух и более человек, в том числе малолетнего». Это особо тяжкое преступление, по нему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

7 ноября в Щербинском райсуде Москвы избирали меру пресечения обвиняемым на время следствия. Всю четверку отправили в СИЗО на два месяца.

Свою вину в покушении на убийство парни не признают. Говорят, что тоже пострадавшие в этой истории и стали жертвой хулиганства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Криминальная хроника нерабочих дней

Потасовки с национальным окрасом за минувший уик-энд сотрясали и Подмосковье.

- 31 октября в Лыткарине у дома по улице Ленина,12 пятеро напали на одного. 39-летний местный житель рассказал, что вышел из подъезда с новой соседкой, она попросила показать дорогу в ближайший магазин. По дороге встретили двух приятелей, которые якобы распивала крепкие напитки. Александр сделал замечание, те огрызнулись. Тут подошли друзья «выпивох», а дальше все по знакомому сценарию: налетели толпой на одного, запинали, драку разнимали всем двором. Обстоятельства инцидента сейчас изучают силовики. Местные жители вновь свидетельствуют, что толпой против одного бились нерусские. Однако в итоге двое из этой толпы, как и пострадавший Александр, обратились за медпомощью. Они настаивают, что тот первый начал пинать их вещи и спровоцировал на агрессию.

- 6 ноября в Домодедове подрались две большие компании. Начиналось все с «два на два», затем подбежала подмога с обеих сторон, и в потасовке схлестнулись больше десяти парней. На этот раз «уроженцы закавказских республик» дрались бок о бок с русскими. После битвы в полицию никто не заявил, но ведомства традиционно начали проверку и пытаются найти людей с видео, которое разошлось по Сети.

- 6 ноября в Балашихе в многоквартирном доме рабочие меняли лифтовые кабины. За день не успели и гремели ночью. Жильцы вышли разбираться и обстреляли монтажников из травматического оружия. Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Камера наблюдения в подъезде засняла инцидент: обе стороны чернобородые, с чертами лица, характерными для жителей Кавказа и азиатских республик.