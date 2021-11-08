Ксения Собчак с издевкой попросила прощения у россиян

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не так давно отметила 40-летие. В честь своего юбилея знаменитая блондинка решила обратиться к россиянам. Жена Константина Богомолова сделала это в свойственной ей манере - едко, колко и с издевкой.

Ксения Собчак пришла в эфир скандального шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Телеведущая задушевно общалась с коллегой Дмитрием Борисовым. В конце беседы жена Константина Богомолова решила повиниться перед россиянами. Вот только извинения как такового не вышло.

Блондинка в издевательском тоне обратилась к публике. "Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали, чтобы я сделала", - начала Собчак.

После чего призвала народ смириться - она такая, какая есть. И не намерена меняться в угоду чьим-то симпатиям.

"Просто примите тот факт, что я живу свою жизнь для себя и, наверное, в этом моя большая вина перед вами. Я за это извиняюсь. Но я, правда, так чувствую, я, правда, считаю, что человек приходит один и уходит один. И жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители. Он должен для себя. Простите меня за то, что я живу так", - резюмировала знаменитость.