Мама обнародовала душераздирающее письмо к Ксении Собчак

Людмила Нарусова с дочерью. Фото: Мила СТРИЖ

Совсем скоро Ксении Собчак исполнится 40 лет. По случаю круглой даты мама телеведущей Людмила Нарусова написала открытое письмо наследнице.

"Дорогая моя любимая доченька! Мы очень долго тебя ждали. И когда ночью папа вез меня в скорой помощи, мы очень боялись, что не успеем до разведения мостов, потому что роддом был на другой стороне Невы. В ту ночь пошел снег. И акушерка в машине сказала: «Девочка будет беленькая и светленькая». Я очень хорошо это запомнила, потому что так и получилось. Не только в том смысле, что ты родилась такой же блондинкой, как сейчас твой сын Платон. Ты светлая, светлая своей душевной организацией, хотя мало кто со мной согласится, потому что ты тщательно это скрываешь. Но я-то точно знаю", - обратилась к Ксении Собчак ее мама.

По словам Людмилы Нарусовой, ее наследница всегда торопится жить. Не боится пробовать новое и неизведанное. "Ты демонстрируешь свою независимость, в которой виноваты мы, и я каюсь в этом. Мы так во многом тебя в детстве ограничивали. Главным образом потому, что жизнь твоего папы, мэра города, была под лупой, под прицелом телекамер. И мы все время говорили тебе: «Так нельзя», хотя это «нельзя» было искусственным запретом", - пишет Людмила Борисовна.

Она подчеркнула, что очень гордится дочерью. "Горжусь, потому что независимость, желание быть собой, не оглядываясь на то, что скажут, что подумают, идти своим путем - это отличительное свойство твоей личности. Я горжусь, что ты такая личность. Хотя, конечно, с точки зрения общественного мнения это может выглядеть совсем иначе", - цитирует Нарусову tatler.ru.

Людмила Борисовна отметила, что никогда не согласится с теми, кто осуждает Ксению. По ее словам, наследница - очень преданный человек. "Преданный в дружбе. Преданный в любви. А когда любовь проходит, ты не врешь, не притворяешься, не пытаешься жить двойной жизнью, а честно идешь на разрыв... Такая ты - не можешь врать, не хочешь врать о своих чувствах... Ты идешь с открытым забралом, невзирая ни на что, не слушая никого. В добрый путь, доченька. Я тебя очень люблю", - резюмировала женщина.