Какие интриги плетутся на подмостках Москвы: Вместо Ширвиндта - Газаров, вместо Женовача - Хабенский

Москва. Очередь в МХТ имени А.П.Чехова перед спектаклем. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КАЛЯГИН ВОЗМУТИЛСЯ

Вместо народного любимца Александра Ширвиндта Московским Театром сатиры теперь руководит режиссер (и актер) Сергей Газаров. Из МХТ им. Чехова «ушел по собственному желанию» Сергей Женовач. На место худрука назначили Константина Хабенского. Это случилось 27 октября. В этот же день произошла смена власти в МХАТ им. Горького: пришел новый генеральный директор Владимир Кехман. И буквально через пару дней после этого худрук театра режиссер Эдуард Бояков рассказал в Facebook, что Кехман предложил ему написать заявление по собственному. При этом увольнение Боякова, как выяснилось, стало «абсолютной неожиданностью» для Министерства культуры РФ.

«Мы узнали об этом из СМИ», - сообщили в пресс-службе ведомства Ольги Любимовой, то ли расписавшись в собственной некомпетентности, то ли, наоборот, потроллили Боякова, которого, как говорят, Министр культуры Ольга Любимова недолюбливает.

Министр культуры Ольга Любимова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Примерно в том же ключе: «не знал, не сказали, не посоветовались» выступил и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Он узнал, что Константин Хабенский возглавил МХТ им. А.П. Чехова вместе со всеми из Интернета… «Когда назначали Сергея Женовача меня спрашивали, что я по этому поводу думаю… Когда сейчас его убрали с формулировкой «по собственному желанию», меня никто не спросил. Дело не в том, что я обиделся – я не барышня, чтобы обижаться. Но возмущаюсь я вот по какому поводу. Многократно, уже на всех уровнях было сказано, что нельзя принимать важнейшие, в том числе, и кадровые решения без предварительного обсуждения их с профессиональным сообществом».

Эдуард Бояков покинул пост худрука МХАТ им. Горького. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Про Кехмана Калягин тоже узнал из Интернета. Оказывается, у Сан Саныча (как Калягина называют среди своих) был свой кандидат, и он называл его. Но в Министерстве культуры не то, чтобы не прислушались, даже не ответили на письмо Калягина. Мнение руководителя всего театрального сообщества России проигнорировали. Кто управляет кадровыми процессами, какие вихри сметают одних худруков и на их место назначают других? Об этом ходят разные слухи.

Владимир Кехман. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

ШИРВИНДТ В РОЛИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

Ещё полтора года назад поползли разговоры о грядущей отставке Александра Ширвиндта с должности худрука Театра сатиры. Он и сам тогда сказал, что досиживать до момента, когда он будет вызывать сострадание и усмешку, не хочет. Руководит театром 20 лет (занял должность худрука в 2000 году, сменив на этом посту режиссера Валентина Плучека). «Я в кресле худрука возник в общем-то случайно. По требованию коллектива два дня меня окучивали в мэрии, мол, посиди пока не найдем кого-нибудь путного. С этой идеей - посиди-подберем —сижу вот уже больше 20 лет», - рассказывал Ширвиндт. По его же протекции прочили в худруки режиссера Сергея Газарова. Но тогда не сложилось. Ширвиндт остался. Газарову помешал занять это кресло художественного руководителя директор театра Мамед Агаев. Он даже не дал режиссёру поставить в Сатире спектакль «Балалайкин и Ко». Газаров этот инцидент запомнил…

Александр Ширвиндт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце сентября этого года снова заговорили о смене власти в Сатире. Александр Ширвиндт написал заявление в Департамент культуры с просьбой освободить его от занимаемой должности, мол, 87 лет не шутка. «Они (московские начальники – Ред.) обещают, что-то решить. Ищут преемника. Пусть они тоже что-то думают и сами решают», - сказала в интервью "КП" Александр Анатольевич.

В мэрии Москвы и департаменте культуры думали-думали. И 8 октября назначили… Сергея Газарова, который для себя эту тему закрыл после той первой кампании которая закончилась ничем. За это время Газаров получил Театр Армена Джигарханяна (теперь это «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» - Ред.) и стал заниматься им. И вдруг вопрос с Сатирой неожиданно решился в его пользу, чему он был рад. Газаров теперь руководит двумя театрами - «Прогресс Сценой Армена Джигарханяна» и Театром сатиры.

Но сумеет ли теперь сохранить свою должность директор Мамед Агаев? «Если между худруком и директором есть трещина (лишь трещина!), то это очень опасная ситуация, которая лечится хирургически», - сказал KP.ru Газаров. А что же Ширвиндт?

На общем собрании труппы Александра Анатольевича выбрали Президентом театра. «Мы сегодня принимаем нашего нового худрука. И сегодня же назначают председателя Государственной Думы. Это очень значимо. У нас всё как в Думе, - сказал Ширвинд на собрании и рассказал анекдот. - Знаете, что общего между Государственной Думой и фаршированным гусем? Ответ: Яблоко - в жопе, - весь зал, там были артисты и журналисты, засмеялся. – А ты чего не смеешься? Ты что в «Яблоке»? - спросил Ширвиндт у руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который настаивал на избрании Ширвиндта президентом.

Александр Анатольевич со своим исключительным чувством юмора, мудростью и знанием театра будет играть роль буфера, «мягкой силы» между Сергеем Газаровым и директором Мамедом Агаевым. Поживем-увидим, поможет ли это.

ЛЮБИМЫЕ УЧЕНИКИ ТАБАКОВА

Актриса Марина Зудина (вдова Олега Табакова) по-своему объяснила в Инстаграме, почему режиссеру Сергею Женовачу пришлось написать заявление «по собственному желанию»: «Любви без взаимности не бывает. Театр готов был и хотел любить, но взаимно…" (мол, для Женовача МХТ так и не стали родным домом).

Труппа Женовачу не могла простить многое: что он отдал строящийся в Коломенском филиал МХТ Александринскому театру. Этот филиал, который задумал Олег Табаков, должен был кормить театр, новая сцена гарантировала артистам работу. Попробуй занять 110 человек (труппа МХТ). Все, что было достигнуто при Табакове, после его ухода методично разрушалось. В МХТ сейчас многие рассказывают про 112 миллионов рублей плюс валютные счета театра, которые скопил Табаков и которые очень быстро были бездарно потрачены после него из-за неправильной репертуарной и финансовой политики. Было мало премьер, старые спектакли снимали. Актеры лишались работы и заработков… Короче, накипело.

Почти целый месяц в театральной тусовке ходили слухи: министр культуры Ольга Любимова собирается досрочно расторгнуть контракт с Сергеем Женовачем. И главным претендентом на его место назывался Евгений Миронов. Вроде бы под него собирались объединить МХТ им. Чехова с Театром Наций, что с финансовой точки зрения выглядело целесообразно.

Руководитель Государственного Театра Наций, актер Евгений Миронов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К тому же Миронова – выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Олега Табакова, его «прямой наследник».

Марина Зудина говорит, что никаких интриг не было. И никакой закулисной борьбы тоже не было… Тут она, конечно, обманывается. Интриги были. И еще какие! Как будто бы кандидаты в худруки самого брендового отечественного драматического театра использовали весь свой административный ресурс от связей в Минкульте до Администрации Президента. Желающих занять место Женовача было несколько.

- Олег Павлович незадолго до смерти вел переговоры с Женей (Мироновым) бесконечно, - говорит сотрудница МХТ. Правда по другой версии бесконечно он вел переговоры с другим своим учеником – Владимиром Машковы. Но тот вроде бы отказался от МХТ. Называлась и кандидатура Хабенского. Но, считалось, что его назначение может привести к расколу в коллективе. Амбициозные артисты его поколения, а таких немало, могли сказать: почему Хабенский, а не я. И первый среди них - лучший друг Хабенского Михаил Пореченков.

27 октября в этой интриге была поставлена жирная точка. Назначили Хабенского. Труппа его встретила хорошо. На закрытом собрании, куда не пустили журналистов, царило всеобщее воодушевление. Атмосфера праздника, впервые за три с половиной года. Хабенский был просто красавчик. Актрисы мне после рассказывали, что таким красивым Константина Юрьевича никогда раньше не видели. Возможно, это магия худрука? Хабенский уже пообещал постараться вернуть филиал в Коломенском.

РАССТАЛСЯ С БУЗОВОЙ

Но больше всего удивило назначение Владимира Кехмана (тоже 27 октября) генеральным директором МХАТ имени Горького. Вот уж про кого не думали, не гадали… А он выскочил как черт из табакерки. Ну не совсем из табакерки... Его талант кризисного менеджера (по работе в Михайловском и в Новосибирском театре оперы и балета) оценила не только министр Ольга Любимова, но и вице-премьер Татьяна Голикова.

Из-за высокой поддержки Кехман с первых же дней начал чудить. Буквально сразу же предложил худруку Эдуарду Боякову (в декабре 2018 года он сменил на этой должности Татьяну Доронину, которая стала почетным президентом МХАТ имени Горького) написать заявление. Бояков написал, несмотря на свой пятилетний контракт с Минкультом. После этого Кехман демонстративно сорвал портрет Боякова в портретном фойе и записал видео. «Татьяна Васильевна (Доронина), смотрите. Оп, и нет его! Люблю вас очень! Спасибо большое вам за все!». Говорит, что одна из важнейших задач Кехмана – вернуть 88-летнюю (!) Доронину в театр, которая не появлялась там почти три года. При этом продолжала получать зарплату в полмиллиона рублей в месяц, театр содержал для неё машину с персональным водителем, сохранил за ней её большой рабочий кабинет.

Как говорят, она уже давно живет в элитном санатории "Барвиха" и оттуда пишет гневные письма Путину: «Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган…». Расстался Кехман и со спектаклем «Чудесный грузин», в котором играла Ольга Бузова. И дальше будет нескучно. Кехман уже поделился своей мечтой - встретиться с Дорониной до Нового года. И на недавнем собрании труппы, как будто бы попросил артистов (тех, кто захочет) подписать письмо к Татьяне Васильевне, чтобы она вернулась в театр.

МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ В ЕРМОЛОВСКОМ ТЕАТРЕ

Неспокойно и в Театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков. Летом стало известно, что будут уволены 20 артистов, проработавших в этом театре не один десяток лет. Они попали под сокращение штата «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции».

Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, актер Олег Меньшиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате скандала, как пена, всплыли неприглядные факты о самом руководителе театра. Например, гонорары Олега Меньшикова почти в сто раз (!) превышают оклады увольняемых артистов. Но эту статью расходов не «оптимизируют», на ней не экономят.

Профком обратился в Департамент культуры с просьбой провести проверку финансовой и трудовой деятельности театра: «Попробуйте нас убедить, что это нормально, когда штатные единицы получают по 20 тысяч рублей в месяц, а руководитель (Олег Меньшиков) 103 тысячи за один спектакль!». Артисты просят дать оценку факту использования совмещаемых должностей и государственной площадки театра в целях личного обогащения (по информации с сайта госзакупок о гонораре Меньшикова О.Е.( ИП Меньшиков), за период с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года в размере 24 352 946 рублей , полученных в результате заключения договора с заместителем директора Меньшикова ГБУК «МДТ им. М.Н.Ермоловой» Кузоятовым С.В.). «Оказывается, руководителю можно выписывать себе 24 миллиона за полтора года, получая их, как индивидуальный предприниматель…»

На днях уволенные артисты (пока только трое): Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова (дочь Анатололия Папанова) подали в суд на администрацию Олега Меньшикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Кехман сорвал портрет Эдуарда Боякова, чтобы сделать приятное Татьяне Дорониной

С уходом Ольги Бузовой со сцены МХАТа, акционизм в легендарном театре на закончился (подробно)