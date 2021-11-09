Андрей Малахов обнародовал фото избитой дочери Маши Распутиной

Дочь Маши Распутиной и продюсера Виктора Захарова предстала перед публикой в не самом лучшем виде Фото: СОЦСЕТИ

Дочь Маши Распутиной и продюсера Виктора Захарова не так давно угодила в чудовищный скандал. Маша Захарова подралась со сводным братом по отцу Романом. Мужчина оттаскал родственницу за волосы и пинал ногами. После этого девушка попала в больницу.

Дочь Маши Распутиной недавно шокировала признанием Андрея Малахова. Маша Захарова появилась в эфире скандального шоу. Она на всю страну рассказала о домогательствах со стороны старшего брата Романа.

В ответ родственник раскрыл правду о семье певицы. Мол, она и ее дочь живут в особняке его мамы на птичьих правах. Сама Распутина никогда не была замужем за продюсером Виктором Захаровым. А потом Роман, не выдержав оскорблений, схватил сестру за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил ее.

Дочь Маши Распутиной показала побои. Кадр шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир"

После программы она отправилась в больницу. "Все ноги в синяках, гематома на голове", - хлюпая носом, рассказала она Малахову.

Наследнице знаменитой певицы пришлось пройти обследование, в результате которого выявились скрытые повреждения внутренних органов. Знаменитый телеведущий продемонстрировал фотографии избитой гостьи передачи.

К слову, в настоящее время Распутина молится о здоровье Захарова. Продюсер находится в реанимации с 80% поражением легких. "Его Маша не верит в нашу медицину, они лечились молочком и медом, народными методами. Перекисью водорода нос закапывали. Она начитается заговоров, что чипируют всех", - рассказал Роман о том, как его отец пытался вылечить коронавирус.

Пасынок Распутиной утверждает, что певица перессорила всю семью. Сама артистка уверена, что Роман является плохим человеком, от которого ее семье нужно держаться подальше. "Этот не человек должен ответить за все содеянное зло, которое он причинил нашей семье. Он должен ответить за всю подлость, которую сотворил. И по всем кармическим законам Вселенной. И по человеческим", - сокрушается исполнительница хита "Я родилась в Сибири".