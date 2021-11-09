«Живет в машине и готовится к суду с отцом-тираном»: почему правнук Сталина стал простым московским бомжом

Каждый вечер Селим приходит в квартиру на Лубянке, где он родился и вырос и отчаянно стучит в запетую входную дверь. Фото: Вадим Горжанкин

Вот уже больше недели 50-летний правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад – бездомный (смотри Досье «КП» прим. ред.). Инвалид третьей группы, полуслепой и совершенно глухой он живет в легковушке, припаркованной в спальном районе Москвы, и не теряет надеж все-таки восстановить свои законные права наследника.

Каждый вечер Селим приходит в квартиру на Лубянке, где он родился и вырос и отчаянно стучит в запетую входную дверь.

- В квартире сейчас проживает отец Селима, алжирец Хосин Бенсаад. Его отношения с сыном разладились более 20 лет назад. Но сейчас конфликт обострился. Во время отъезда сына в Рязань, Хосин сменил замки в квартире и отказывается открывать дверь, - рассказал «КП» пресс-аташе Селима Бенсаада, Вадим Горжанкин. — Из-за этой ситуации правнук Сталина живет в машине и готовится к суду с отцом-тираном.

Причем игнорирует Хосин не только просьбы сына, но и московскую полицию. В квартиру потомков Сталина люди в форме нагрянули вечером, в понедельник, 8 ноября.

- Хосин не стал объяснять причины и просто не открыл дверь. Требования наряда полиции, а потом и участкового он проигнорировал. И это несмотря на то, что Селим прописан в этой квартире и имеет равные права с отцом, - пояснил Вадим Горжанкин.

По совету людей в форме Селим уже подал заявление в полицию. Надо сказать оно, не первое. Два года назад отец точно также выживал сына из московской квартиры.

Вот уже больше недели 50-летний правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад – бездомный. Фото: Вадим Горжанкин

- Он пользуется инвалидностью и беспомощностью сына. Селиму сложно даже сообщить о преступлении. Ему требуется помощь людей. Отец и ранее издевался над ним и выживал из этой квартиры: ночью включал свет в его комнате, запрещал делать ремонт и заменить окно в спальне, - добавил Вадим Горжанкин.

Но ссоры отца и сына всякий раз сменялись затишьем. На этот раз причиной к конфликту стал выход очередной биографии Иосифа Сталина, соавтором которой стал Бенсаад-младший. Вероятно, отцу не понравились эпизоды описывающие его биографию.

- По одной из версий, Хосин был внедрен в семью Сталина иностранной разведкой. То есть он мог быть шпионом, - пояснил Вадим Горжанкин.

Сейчас Селим готовит судебный иск против отца. «Комсомолка» следит за развитием событий. Сам Хосин Бенсаад ситуацию никак не комментирует. Дверь он не открывает, в том числе и журналистам.

ДОСЬЕ «КП»

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила малыша от студента из Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву учиться в Институте дружбы народов имени Лумумбы. Официально зарегистрировать брак им разрешили, лишь когда ребенку исполнилось четыре года. Как только Селим появился на свет, врачи сообщили матери: у малыша задет лицевой нерв, из-за чего он будет улыбаться криво. К тому же у мальчика не полностью закрывался один глаз. В три года выяснилось, что Селим еще и глухой.

Селим с рождения живет в трехкомнатной квартире, доставшейся его семье от вождя. Она расположена в доме, где раньше селили сотрудников НКВД. Кадастровая стоимость апартаментов площадью 80 кв. м - 30 млн рублей.

Эту квартиру Сталин когда-то подарил балерине Юлии Мельцер, второй официальной жене своего сына Якова Джугашвили. Затем жильем владела внучка генсека - Галина Джугашвили, мама Селима. Сейчас квартира в долях принадлежит Селиму и его отцу.