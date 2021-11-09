Российские кондитеры заявили о невозможности отказаться от пальмового масла

Готовый продукт на производстве пальмового масла в Индонезии. Фото: Zuma\TASS

В России практически нет контрафактных кондитерских изделий. Около 23 тонн таковых, изъятых за 2020 год Роспотребнадзором, — это 0,0006% от всего выпущенного, 3 миллиона 500 тысяч тонн. А вот использование в продукции пальмового масла отечественные кондитеры не отрицают. Эти вопросы обсуждались во вторник на круглом столе по качеству кондитерских изделий, организованном в рамках Недели качества в России (во второй четверг ноября уже ряд лет многие страны мира отмечают День качества).

- Такие ингредиенты, как пальмовое масло, традиционно используются в продуктах, потому что технологически мы не можем их ничем заменить, - заявила директор федерального научного центра пищевых систем им. Горбатого Оксана Кузнецова. - Но все ингредиенты, которые кладутся в продукт, подлежат оценке качества и входному контролю. Мы должны об этом говорить и показывать, что на нашем рынке, в нашей отрасли используется качественное пальмовое масло.

Как утверждают представители отрасли, в тех продуктах, где согласно пищевым международным стандартам (Кодекс Алиментариус, принятый Международной комиссией ФАО/ВОЗ), пальмового масла быть не должно, его нет и в России. Например, в шоколаде — только масло какао-бобов (но «пальма» может быть в начинке — это не запрещается).

Главным аргументом в пользу того, что наша кондитерка (включая ту, что с пальмой) вполне отвечает мировым стандартам, производители называют растущие объемы экспорта. Сейчас Россия поставляет кондитерские вкусняшки в 94 страны — одиннадцатое место в мире по объемам экспорта (а в этом году мы имеем шансы войти в десятку, потеснив Швейцарию).

Тут, конечно, у слушателей круглого стола возник каверзный вопрос: а насколько те шоколад или вафли, которые делаются на экспорт, отличаются от произведенных «для своих»?

- Это абсурд! Продукция делается на одних и тех же линиях, рецептурно-смесительных станциях. Нажать кнопку — что это вариант 1, в Таджикистан, похуже, а это вариант 2, получше, для Эмиратов, а вот это для Москвы — так невозможно. Различается упаковка и то, что на ней написано, - в зависимости от требований конкретной страны, - утверждает президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко.

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