"Сделали все, что могли": стало известно о печальной участи певицы Ирины Отиевой

Нешуточный скандал с Ириной Отиевой разгорелся в 2020 году Фото: Shutterstock

Ирина Отиева резко исчезла с экранов в конце 90-х. Артистка много лет ведет затворнический образ жизни. Андрей Малахов первым забил тревогу. Именно он обнародовал детали личной жизни некогда популярной певицы. Мол, она спивается и даже купила место на кладбище. В недавнем интервью телеведущий рассказал, что происходит с вокалисткой.

Нешуточный скандал с Ириной Отиевой разгорелся в 2020 году. Тогда друзья певицы в гостях шоу Андрея Малахова взмолились о помощи. Они заявили, что артистка спивается. Телеведущий не смог пройти мимо чужого горя. А на днях раскрыл правду о печальной участи знаменитости.

Андрей рассказал, как пытался помочь артистке, но она все его предложения отвергла. Шоумен вспомнил, как с ним связывались близкие к Отиевой люди, просили оказать помощь. "Все соседи звонили: «Умоляем, помогите, Ира пьет по 20 бутылок. Ее вообще вытаскивают, она ни в какую, и все. А причем все звонят: «Умоляем, спасите!» Все друзья ее..." - признался Малахов в интервью Софико Шеварднадзе.

Он сообщил, что Ирине предлагалось много вариантов, чтобы привести себя в порядок. Но она была непреклонна.

В итоге Малахову удалось подослать к артистке молодых репортеров. Ушлые хроникеры смогли проникнуть в квартиру к звезде. Пришли они не с пустыми руками. "Ира, давайте, что сделать? Клинику? - Нет. - Новые красивые зубы? Дантист? - Нет. - Парикмахер? - Нет. - Деньги? - Нет... Это выбор каждого. В данном случае мы сделали все, что могли", - развел руками сердобольный Малахов в эфире YouTube-шоу "Просто о сложном".

Поведал шоумен и о том, как после 25 лет работы ушел с Первого канала. В 2017-м телеведущий неожиданно заявил о своем переходе на "Россию 1". "Ты был как раб на галерах?" - спросила коллегу Софико.

"Образно говоря, да, - согласился шоумен. - Но меня всегда устраивала эта позиция".

Он признался, что совершенно не жалеет об уходе. "Самое идеальное, что было в телецентре, - храм-часовня. Для психологического баланса после рабочего дня идеально прийти в тишину, где горят свечи, никого нет и побыть 10 минут. Это единственное, по чему я скучаю в телецентре", - разоткровенничался глубоко верующий ведущий. Как известно, каждые выходные Андрей ходит с сыном Сашенькой в храм молиться.

Скандально известный телеведущий также высказался о Максиме Галкине. "Ну, во-первых, нужно сказать, что его любит Алла. А Аллу любит народ. Во-вторых, он смешной. В-третьих, он грамотный умный человек с прекрасным французским, с образованием. И здесь, мне кажется, все сошлось", - пояснил он феномен успеха коллеги.

При этом шоумен признался, что не разделяет многих предпочтений коллеги. "Ну, пропасть просто между нами. Начиная со вкуса к современному искусству, в одежде, к архитектуре, потому что представить себя, что я живу в этом замке, честно, если бы мне заплатили деньги, я лучше выдержал сутки в этом доме, но не больше", - признался он.