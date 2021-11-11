"Счастье любит тишину": Мирослава Карпович - о возвращении в кино, увеличении груди и романе с Прилучным

В день премьеры комедии "Друг на продажу" актриса ответила на вопросы kp.ru Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В красивую дату 11.11 на больших экранах страны стартовал фильм "Друг на продажу", который, как обещают создатели, станет главной комедией 2021 года. Ожидания эти не беспочвенны, ведь в авторской команде собрались производители таких комедийных бестселлеров, как «Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Елки», а главные роли в картине сыграли Мирослава Карпович, Антон Богданов, Алина Алексеева, Вадим Галыгин и Антон Пампушный.

Для "папиной дочки" эта роль стала первой после долгого перерыва в кино. В последнее время зрители, которые помнили Мирославу юной и смешливой девчонкой в популярном ситкоме, могли видеть актрису разве что на театральной сцене, в том числе, в спектакле "Косметика врага", где звезда играет вместе с избранником Павлом Прилучным.

В новой комедии "Друг на продажу" Карпович постаралась максимально проявить себя в образе роковой красавицы. По сюжету, она пытается соблазнить красавца-богача, используя весь арсенал женской привлекательности. Так, в одной из сцен героиня устраивает эффектный заплыв в бассейне, но, по законам жанра, он оборачивается грандиозным конфузом, а именно, потерей накладной груди...

Мирослава использует все известные приемы, чтобы соблазнить "богача". Фото: кадр из фильма "Друг на продажу".

В честь премьеры комедии обычно закрытая для прессы Мирослава Карпович ответила на вопросы kp.ru о профессиональном, публичном и даже личном.

- Мирослава, поздравляем с премьерой! "Друг на прокат" для вас особенный фильм? В чем его фишка, и почему зрителю стоит его посмотреть?

- Благодарю. Я давно не снималась в кино. "Друг..." - это хорошо прописанная сценаристами и снятая режиссером комедия, с приятным юмором, красивыми и талантливыми артистами.

- В кадре нас ждут сплошные курьезы, а как было на площадке? Например, ваша героиня, чтобы завоевать «мачо-миллионера», проделывает фокус с накладной грудью, которая отделяется в самый неподходящий момент… Как управлялись с этой деталью гардероба?

- На площадке было душевно и атмосферно. Когда снимают комедию, курьезы случаются постоянно. Одинаково весело как и в кадре, так и "за бортом". А накладная грудь - это довольно знакомая мне деталь в работе. В жизни обхожусь тем, что Бог дал, но в кино или театре иногда приходится прибегать к дополнительным объемам. Поэтому "нагрудный" опыт у меня есть - справляюсь с ними, как с родненькими!

- По сюжету, за главным героем охотятся все девчонки в городе. В комедии женская конкуренция - это страшная сила. А как в жизни? Приходилось ли вам бороться за мужчину, главные роли или другие предметы девичьих грёз?

- Нет. Я никогда не любила женские разборки, борьбу за мужчин и прочее. Считаю, что мужчина сам должен добиваться женщину. А иначе, это проигрышный вариант.

Этот неловкий момент: при заплыве в бассейне накладная грудь поплывет отдельно... Фото: кадр из фильма "Друг на продажу".

- Вы не так давно сменили прическу. Есть мнение, что короткую стрижку может себе позволить только очень уверенная девушка - это так? Не страшно было стричься "под мальчика"?

- Мне просто хотелось отрезать волосы и чувствовать свой затылок, сделать акцент на шею - всегда мечтала попробовать. И все мои коллеги по цеху мужского пола единогласно сказали, что это моя лучшая прическа! А я всё косы растила. Вот такой парадокс! В целом, не люблю больше двух лет ходить с одной и той же головой. И вот как раз подошёл срок больших перемен...

- Многие девушки стригутся из-за перемен в личной жизни...

- Никогда в жизни не велась на внутренние переживания, которые склоняли бы меня к желанию изменить себя снаружи. Это может плохо закончиться для любой женщины. Это как сказать что-то обидное: надо сто раз подумать, прежде, чем психануть.

- В эпоху филеров, пластики и инстафильтров вы словно стоите особняком от этой выставки достижений индустрии красоты. В чем ваш секрет красоты - что в вас притягивает мужчин?

- Предлагаю у них и уточнить!

- Коснулся ли вас харассмент, столь распространённый в артистической среде - намеки, приставания, угрозы лишить ролей?

- Нет. И Слава Богу!

- От 35-летних девушек общество, а зачастую и близкие, ждут очень многого: ты должна состояться в карьере, всегда прекрасно выглядеть, выйти замуж, родить детей… Вы чувствуете это давление? И как отвечаете на него?

- Бывает. Но последнее время я закрыла этот вопрос, и мои близкие меня берегут. Всему своё время.

Антохе из "Реальных пацанов" пришлось примерить по-настоящему новый образ. Фото: кадр из фильма "Друг на продажу".

- Вы всегда оберегали личную жизнь от чужих глаз, что для известных персон большая редкость. Но зачем скрывать отношения, которые уже ни для кого не секрет, и которые подтвердил ваш любимый человек? Ведь это банально неудобно - прийти вместе на мероприятие и даже не общаться, сидеть за разными столиками, прятаться от камер, - разве нет?

- Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину.

- Готовы ли вы делиться с публикой важными событиями в личной жизни - свадьба, рождение детей..?

- Нет. В жизни на ладони уместится количество людей, которые искренне за тебя порадуются. Не люблю никого раздражать. Многие и так без повода раздражены на весь мир.

- Сейчас среди знаменитостей есть тренд скрывать рождение детишек (Евгений Петросян и другие) и показывать их спустя какое-то время. Как думаете, это ваш вариант или лучше отгородиться глухим забором?

- Про забор отлично сказано - это мой вариант.

- Кстати, Павел Прилучный недавно тоже эпатировал публику фотографией «своего малыша», подогрев слухи о наследнике…

- И? Те, кто умеют не только смотреть картинки в Инстаграме, но и читают надписи под ними, прочли, что это кадр из фильма, в котором Павел Валерьевич принимает участие.

Антон Пампушный (слева) даже не подозревает, какую роль в новом бизнесе придумал для него Антон Богданов. Фото: кадр из фильма "Друг на продажу".

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О чем кино

В центре сюжета "Друга на продажу" – авантюрные приключения молодого непутевого бизнесмена Гоши (Антон Богданов), который, открывает брачное агентство и, не предупредив своего друга Ивана (Антон Памушный), делает его главным лицом своей фейковой компании...

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера» - ведь именно так рекламирует Гоша своего друга.

- Проанализировав все успешные комедии последних лет, мы с коллегами вывели свою формулу успеха у зрителей, - поделился продюсер ленты Лев Карасев. - Фильм сделан в лучших традициях жанра: в нем много визуальных «фишек», оригинальных сюжетных ходов, погонь, каскадерских трюков, локаций, массовых сцен, более пятнадцати современных хитов современной музыки.