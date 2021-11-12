«Я его ненавижу»: Британскому принцу Гарри не по душе слово «мегзит»

Мегзит быстро приобрел популярность: это слово стали часто употреблять в англоязычных СМИ и разговорной речи Фото: REUTERS

В 2020 году после того, как британский принц Гарри со своей женой Меган Маркл сложили с себя полномочия членов британской королевской семьи и переехали в США, злопыхатели тут же окрестили все это новым термином – megxit.

У неологизма два корня – Меган и exit, т.е. «выход». По такому же принципу был образован и brexit, означавший выход Великобритании из Евросоюза.

Мегзит быстро приобрел популярность: это слово стали часто употреблять в англоязычных СМИ и разговорной речи.

И вот принц Гарри Гарри признался, что ненавидит его и считает мегзит женоненавистническим и расистским, передает Le Point.

- Его придумали Интернет-тролли, - сокрушается принц. – Потом подхватили британские таблоиды. Прошло более года, но слово до сих часто употребляют то тут, то там. Я его ненавижу.

Внук королевы Елизаветы II напомнил, что его отъезд в США связан, в том числе, и с детскими переживаниями.

- Я помню, как газетчики не давали проходу моей матери. - поделился сокровенным теперь уже бывший член британской королевской семьи. – Журналисты часто без каких-либо на то оснований нападали в прессе на принцессу Диану, и она порой не выдерживала такого давления. Я не хотел, чтобы в подобной ситуации оказалась моя жена, поэтому мы уехали из страны, где на мать моих детей СМИ также неоднократно нападали.

Меган Маркл ранее признавалась, что, находясь в Великобритании, была удивлена тому гигантскому объему выдумок, который публиковали о ней тамошние газеты. Королевский двор запретил ей требовать опровержений. С этим жена принца Гарри не могла смириться, что и привело, в конечном итоге, к переезду герцогов Сассекских в Новый свет.