"Нормальный был московский пацан": Коллеги и близкие вспоминают актера Виктора Коклюшкина

Виктор Коклюшкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктор Коклюшкин не дожил семнадцать дней до своего 76-го дня рождения. Причина смерти писателя-сатирика - острая сердечная недостаточность. Голос Коклюшкина стал визитной карточкой артиста. Зрители запомнили образ интеллигентного мужчины в пиджаке, который с первых фраз заставлял смеяться до слез концертный зал. Сам Коклюшкин говорил: «Вот как надо писать – не прочитал, а уже смешно».

15 ноября вечером в программе «Прямой эфир» покажут яркие монологи в исполнении Виктора Коклюшкина. Виктора Михайловича в программе вспомнят коллеги и друзья.

14 ноября Виктора Коклюшкина похоронили на Щербинском кладбище. На прощании в Центральном Доме литераторов были родные, близкие к семье люди. Из звездных коллег пришел только Ефим Шифрин. Этот факт стали обсуждать в социальных сетях. Однако большинство коллег Виктора Коклюшкина – люди пожилые, поэтому в пандемию опасаются приезжать даже на прощание с друзьями. Многие передали слова соболезнования семье.

Могила Виктора Коклюшкина на Щербинском кладбище. Кадр программы «Прямой эфир», канал «Россия».

Ведущий Андрей Малахов сообщит, что руководитель программы «Аншлаг» 72-летняя Регина Дубовицкая не смогла проститься с коллегой Виктором Коклюшкиным из-за личной трагедии. Регина Дубовицкая не пришла на похороны, так как ее муж 84-летний Юрий Айвазян в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По предварительной информации – у профессора проблемы с сердцем.

Виктор Коклюшкин со второй женой Ольгой. Кадр программы «Привет, Андрей!», канал «Россия».

У Виктора Коклюшкина было двое детей – дочь Эльга от первого брака и сын Ян от второго брака. Оказалось, что Ян сообщил сестре о болезни отца и она поспешила в больницу с супругом Владимиром Соловьевым. На похоронах дочь Коклюшкина Эльга рассказала: «Он был самый замечательный папа. Не успел договорить с внуками – очень часто общались. Последний разговор наш с ним был как всегда о жизни». Бывшая жена артиста Любовь Сэпп говорит: «У него пятеро внуков. Он когда приезжал к внукам, то сразу становился на 20 лет моложе. С ними дурачился - юмор, всегда было весело». Дети Эльги и Владимира Соловьева обожали, когда приезжал дедушка.

Зять Коклюшкина Владимир Соловьев рассказал: «Для меня Виктор Михайлович – человек, которому я благодарен за то, что он подарил такую жену и таких детей. Он был деликатный и скромный человек. В среду были в больнице, он был уже в медикаментозном состоянии – то есть уже не было сознания, он не реагировал. Но вот когда Эльга положила свои руку на руки отца – что-то такое между ними началось. Она говорит, что почувствовала, что отец понял – дочь пришла. Но у них это всю жизнь было».

Дочь писателя-сатирика Эльга с мужем Владимиром Соловьем и детьми на похоронах. Кадр программы «Прямой эфир», канал «Россия»

Сердце Виктора Михайловича не выдержало – врачи бились за его жизнь неделю в реанимации. В программе показали трогательные фрагменты из совместного интервью Виктора Коклюшкина со второй женой Ольгой Злотник. Оказалось, что Виктор Михайлович был заботливым мужем – вставал раньше супруги и готовил ей завтрак, а еще любил чистоту и мог сам убраться. По утрам часто подметал пол, наводил порядок еще до того, как все проснуться.

Друг писателя-сатирика Виктора Коклюшкина телеведущий Лев Новоженов вспоминает: «В конце 70-х, когда я оказался, можно сказать, на бобах, Витя подогнал мне работу. Контора располагалась в Серебряническом переулке - очаровательное место в уголке старой, что ни на есть Москвы. Организация называлась длинно и весьма высокопарно - Производственное бюро по охране и реставрации памятников истории и культуры Московской области при Управлении культуры Московской области. Компания собралась веселая и разношерстная. Все что-то писали: кто стихи, кто прозу, кто исторические исследования... И развлекались, как могли. Но и делом занимались. Особенно это относилось к Коклюшкину. Одним из результатом деятельности коллектива был двухтомный каталог с описанием практически всех памятников истории и культуры подмосковного региона. Раритетное издание. Говорят, сатирик, юморист… Нет, не только. А вообще, нормальный был московский пацан. Детство в Уланском переулке. Голубятня. Старший брат сгинул в лагерях. В армии Витя служил в ракетных войсках. Три года на Урале. Старшина. Мне его однополчанин рассказывал, что генералы, приезжая в часть, первым делом спрашивали старшину Коклюшкина. Верю, что было именно так».