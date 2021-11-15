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Звезды15 ноября 2021 12:55

"Нормальный был московский пацан": Коллеги и близкие вспоминают актера Виктора Коклюшкина

А Регина Дубовицкая не смогла проститься с артистом из-за тяжелой болезни мужа
Ирина ВИКТОРОВА
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Виктор Коклюшкин.

Виктор Коклюшкин.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктор Коклюшкин не дожил семнадцать дней до своего 76-го дня рождения. Причина смерти писателя-сатирика - острая сердечная недостаточность. Голос Коклюшкина стал визитной карточкой артиста. Зрители запомнили образ интеллигентного мужчины в пиджаке, который с первых фраз заставлял смеяться до слез концертный зал. Сам Коклюшкин говорил: «Вот как надо писать – не прочитал, а уже смешно».

15 ноября вечером в программе «Прямой эфир» покажут яркие монологи в исполнении Виктора Коклюшкина. Виктора Михайловича в программе вспомнят коллеги и друзья.

14 ноября Виктора Коклюшкина похоронили на Щербинском кладбище. На прощании в Центральном Доме литераторов были родные, близкие к семье люди. Из звездных коллег пришел только Ефим Шифрин. Этот факт стали обсуждать в социальных сетях. Однако большинство коллег Виктора Коклюшкина – люди пожилые, поэтому в пандемию опасаются приезжать даже на прощание с друзьями. Многие передали слова соболезнования семье.

Могила Виктора Коклюшкина на Щербинском кладбище. Кадр программы «Прямой эфир», канал «Россия».

Могила Виктора Коклюшкина на Щербинском кладбище. Кадр программы «Прямой эфир», канал «Россия».

Ведущий Андрей Малахов сообщит, что руководитель программы «Аншлаг» 72-летняя Регина Дубовицкая не смогла проститься с коллегой Виктором Коклюшкиным из-за личной трагедии. Регина Дубовицкая не пришла на похороны, так как ее муж 84-летний Юрий Айвазян в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По предварительной информации – у профессора проблемы с сердцем.

Виктор Коклюшкин со второй женой Ольгой. Кадр программы «Привет, Андрей!», канал «Россия».

Виктор Коклюшкин со второй женой Ольгой. Кадр программы «Привет, Андрей!», канал «Россия».

У Виктора Коклюшкина было двое детей – дочь Эльга от первого брака и сын Ян от второго брака. Оказалось, что Ян сообщил сестре о болезни отца и она поспешила в больницу с супругом Владимиром Соловьевым. На похоронах дочь Коклюшкина Эльга рассказала: «Он был самый замечательный папа. Не успел договорить с внуками – очень часто общались. Последний разговор наш с ним был как всегда о жизни». Бывшая жена артиста Любовь Сэпп говорит: «У него пятеро внуков. Он когда приезжал к внукам, то сразу становился на 20 лет моложе. С ними дурачился - юмор, всегда было весело». Дети Эльги и Владимира Соловьева обожали, когда приезжал дедушка.

Зять Коклюшкина Владимир Соловьев рассказал: «Для меня Виктор Михайлович – человек, которому я благодарен за то, что он подарил такую жену и таких детей. Он был деликатный и скромный человек. В среду были в больнице, он был уже в медикаментозном состоянии – то есть уже не было сознания, он не реагировал. Но вот когда Эльга положила свои руку на руки отца – что-то такое между ними началось. Она говорит, что почувствовала, что отец понял – дочь пришла. Но у них это всю жизнь было».

Дочь писателя-сатирика Эльга с мужем Владимиром Соловьем и детьми на похоронах. Кадр программы «Прямой эфир», канал «Россия»

Дочь писателя-сатирика Эльга с мужем Владимиром Соловьем и детьми на похоронах. Кадр программы «Прямой эфир», канал «Россия»

Сердце Виктора Михайловича не выдержало – врачи бились за его жизнь неделю в реанимации. В программе показали трогательные фрагменты из совместного интервью Виктора Коклюшкина со второй женой Ольгой Злотник. Оказалось, что Виктор Михайлович был заботливым мужем – вставал раньше супруги и готовил ей завтрак, а еще любил чистоту и мог сам убраться. По утрам часто подметал пол, наводил порядок еще до того, как все проснуться.

Друг писателя-сатирика Виктора Коклюшкина телеведущий Лев Новоженов вспоминает: «В конце 70-х, когда я оказался, можно сказать, на бобах, Витя подогнал мне работу. Контора располагалась в Серебряническом переулке - очаровательное место в уголке старой, что ни на есть Москвы. Организация называлась длинно и весьма высокопарно - Производственное бюро по охране и реставрации памятников истории и культуры Московской области при Управлении культуры Московской области. Компания собралась веселая и разношерстная. Все что-то писали: кто стихи, кто прозу, кто исторические исследования... И развлекались, как могли. Но и делом занимались. Особенно это относилось к Коклюшкину. Одним из результатом деятельности коллектива был двухтомный каталог с описанием практически всех памятников истории и культуры подмосковного региона. Раритетное издание. Говорят, сатирик, юморист… Нет, не только. А вообще, нормальный был московский пацан. Детство в Уланском переулке. Голубятня. Старший брат сгинул в лагерях. В армии Витя служил в ракетных войсках. Три года на Урале. Старшина. Мне его однополчанин рассказывал, что генералы, приезжая в часть, первым делом спрашивали старшину Коклюшкина. Верю, что было именно так».

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