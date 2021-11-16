Сергей Лавров: Россия готова помочь ЕС в решении миграционного кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию, на которой ответил на животрепещущие вопросы об отношениях Москвы с внешним миром. Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию, на которой ответил на животрепещущие вопросы об отношениях Москвы с внешним миром.

Естественно, одной из главных тем стала проблема с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

- В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение, - сказал Лавров, назвав поведение Варшавы «неприемлемым», в том числе и в отношении журналистов, которых не пускают на польскую часть границы.

- Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону Белоруссии - это все отражает стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Конечно, они это все понимают, - отметил российский министр.

При этом Лавров назвал «лживыми» утверждения президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву, призвав не считать, что «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы».

Причем Россия не просто критикует Брюссель в этой ситуации, а выражает готовность помочь в решении миграционного кризиса.

- Нам адресуется просьба оказать содействие, и мы такое содействие готовы оказать, - сказал Лавров, подчеркнув, что главным в данном вопросе является возрождение диалога между Белоруссией и ЕС.

- Я очень надеюсь, что здравый смысл на той стороне границы, на польской стороне границы, возобладает, - подытожил Лавров.

Но помимо тревожных новостей глава МИД рассказал и про ведущуюся процедуру сертификации вакцины «Спутник V» в Европе. Правда пока, по словам министра, в этом вопросе «большого прогресса не достигнуто».

- Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств. Нас заверяют, что никаких искусственных препятствий не создается, задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают, но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить, - заявил Лавров.

Министр также добавил, что до сих пор не было никакой реакции на инициативу России «в интересах расширения доступа развивающихся стран к вакцине приостановить патентную защиту соответствующих препаратов».

Одновременно с этим глава МИД вспомнил и США, которые накануне заявили, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты, создав угрозу «мирному космосу». - Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства - по меньшей мере лицемерие, - отметил Лавров. - Фактов никаких нет.

При этом министр призвал заокеанских коллег не делать голословные заявления, а обсудить проблемы за столом переговоров.

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