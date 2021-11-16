«Отпустите меня к маме!»: Студентка, получившая 5 лет за двух сбитых детей, сможет вернуться домой через 2 года

Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения. Фото предоставлено пресс-службой Солнцевского суда.
Чтобы разобрать слова судьи, зачитывавшей приговор 19-летней московской студентке Валерии Башкировой, нужно было хорошенько постараться. (Пандемия. Журналистов в суды не пускают, после заседаний пресс-служба рассылает желающим фото-видео приговоров, - Авт.). На бэк-вокале у женщины в мантии - сама обвиняемая. На каждое слово приговора у нее по два всхлипывания, да таких громких, что слов судьи почти не слышно.
- Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - звучит вердикт.
Когда приставы зашли за решетку, чтобы проводить приговоренную в конвойное авто, Валерия разрыдалась.
- Простите, ради Бога. Отпустите меня к маме...
Еще четыре месяца назад в жизни Валерии Башкировой все было прекрасно. Она - студентка РАНХиГС. У нее хорошая семья и любимый молодой человек. 16 июля девушка ехала на подаренной родителями Mazda по улице Авиаторов в Солнцево. Погода отличная. Солнце. И вдруг этот самый пешеходный переход…
Студентка на тот момент водила машину всего 7 месяцев. Ехавшая в правом ряду машина притормозила перед переходом, остановилась. А Башкирова продолжала ехать, не обращая на это внимание. Ее машина влетела прямо в людей - через «зебру» в этот момент шла женщина с тремя детьми. Двое мальчишек - младшему было 4 года, старшему 5 лет - погибли. Удар на скорости около 60 километров в час был такой силы, что детей хоронили в закрытых гробах.
Виновница аварии признала вину в первые же часы. Но поначалу искала себе оправдание. Например, Башкирова заявила, что ее якобы ослепило солнце. Впрочем, до суда эта версия не дотянула. Ее опровергли во время следственного эксперимента: в час ДТП солнце было позади машины и никак не могло помешать ни водителям, ни пешеходам. Причина смертельного ДТП до безобразного банальна - юная водитель нарушила в этот момент все предписанные для таких ситуаций правила дорожного движения. Не притормозила у «зебры», не посмотрела по сторонам, когда приблизилась к переходу.
Делать шоу из суда родные погибших детей не стали. Обе не только отказались общаться с журналистами, но и самоустранились от судебного процесса.
Довольны они приговором или считают его слишком мягким, можно только гадать. Увы, но погибших ребят уже ничто не вернет.
Кстати, во время громкого судебного процесса многие искренне симпатизировали и Башкировой. Понятно, что виновна. Но на каждом заседании девушка рыдала, обращаясь к матерям жертв аварии, просила прощения. Были люди, кто охал: 19 лет, совсем молодая еще, сама почти ребенок, а теперь тюрьма наверняка пустит всю ее будущую жизнь под откос…
Прокурор просил для Валерии Башкировой 6 лет колонии. Суд приговорил ее к пяти годам, но колонии-поселения. И, если разобраться, такой приговор вовсе не выглядит для осужденной катастрофой.
Специалисты, конечно, первым делом сравнивают это дело с делом актера Михаила Ефремова, который за смертельное ДТП с одним погибшим получил 7 с половиной лет колонии строгого режима. Почему девушке дали меньше? Ответы очевидны. Во-первых, она сразу признала свою вину, а не устраивала цирк в стиле «ничего не помню, это был не я». Во-вторых, медосвидетельствование показало, что в момент аварии она была трезва.
- Колоние-поселение - это совсем другое дело: ни тебе бараков, ни конвойных с автоматами, ни робы, ни режима дня с отбоем и подъемом, - объяснил kp.ru известный московский адвокат Леонид Ольшанский. - В колонии-поселении девушка сможет снять домик у какой-нибудь бабушки на территории, сможет на удаленке учиться в институте, без ограничений приглашать в гости маму, папу, любовников, в конце концов. Единственный запрет - нельзя покидать территорию поселения. А так - живи не хочу. Что до пяти лет, то на первый взгляд, судья дала много. Это практически потолок по этой статье. Но этот срок вполне реально сократить. 4 месяца она уже провела в СИЗО, а это день за два в пересчете на срок заключения. Кроме того, спустя треть срока она сможет подать на УДО. Так что через два года - и это максимум - вернется к родителям.
Так же по решению суда Валерия Башкирова должна будет выплатить родственникам погибших детей 4 млн рублей.