«Отпустите меня к маме!»: Студентка, получившая 5 лет за двух сбитых детей, сможет вернуться домой через 2 года

Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения. Фото предоставлено пресс-службой Солнцевского суда.

Чтобы разобрать слова судьи, зачитывавшей приговор 19-летней московской студентке Валерии Башкировой, нужно было хорошенько постараться. (Пандемия. Журналистов в суды не пускают, после заседаний пресс-служба рассылает желающим фото-видео приговоров, - Авт.). На бэк-вокале у женщины в мантии - сама обвиняемая. На каждое слово приговора у нее по два всхлипывания, да таких громких, что слов судьи почти не слышно.

- Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - звучит вердикт.

Когда приставы зашли за решетку, чтобы проводить приговоренную в конвойное авто, Валерия разрыдалась.

- Простите, ради Бога. Отпустите меня к маме...

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Еще четыре месяца назад в жизни Валерии Башкировой все было прекрасно. Она - студентка РАНХиГС. У нее хорошая семья и любимый молодой человек. 16 июля девушка ехала на подаренной родителями Mazda по улице Авиаторов в Солнцево. Погода отличная. Солнце. И вдруг этот самый пешеходный переход…

Студентка на тот момент водила машину всего 7 месяцев. Ехавшая в правом ряду машина притормозила перед переходом, остановилась. А Башкирова продолжала ехать, не обращая на это внимание. Ее машина влетела прямо в людей - через «зебру» в этот момент шла женщина с тремя детьми. Двое мальчишек - младшему было 4 года, старшему 5 лет - погибли. Удар на скорости около 60 километров в час был такой силы, что детей хоронили в закрытых гробах.

Виновница аварии признала вину в первые же часы. Но поначалу искала себе оправдание. Например, Башкирова заявила, что ее якобы ослепило солнце. Впрочем, до суда эта версия не дотянула. Ее опровергли во время следственного эксперимента: в час ДТП солнце было позади машины и никак не могло помешать ни водителям, ни пешеходам. Причина смертельного ДТП до безобразного банальна - юная водитель нарушила в этот момент все предписанные для таких ситуаций правила дорожного движения. Не притормозила у «зебры», не посмотрела по сторонам, когда приблизилась к переходу.

Делать шоу из суда родные погибших детей не стали. Обе не только отказались общаться с журналистами, но и самоустранились от судебного процесса.

Довольны они приговором или считают его слишком мягким, можно только гадать. Увы, но погибших ребят уже ничто не вернет.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кстати, во время громкого судебного процесса многие искренне симпатизировали и Башкировой. Понятно, что виновна. Но на каждом заседании девушка рыдала, обращаясь к матерям жертв аварии, просила прощения. Были люди, кто охал: 19 лет, совсем молодая еще, сама почти ребенок, а теперь тюрьма наверняка пустит всю ее будущую жизнь под откос…

Прокурор просил для Валерии Башкировой 6 лет колонии. Суд приговорил ее к пяти годам, но колонии-поселения. И, если разобраться, такой приговор вовсе не выглядит для осужденной катастрофой.

Специалисты, конечно, первым делом сравнивают это дело с делом актера Михаила Ефремова, который за смертельное ДТП с одним погибшим получил 7 с половиной лет колонии строгого режима. Почему девушке дали меньше? Ответы очевидны. Во-первых, она сразу признала свою вину, а не устраивала цирк в стиле «ничего не помню, это был не я». Во-вторых, медосвидетельствование показало, что в момент аварии она была трезва.

- Колоние-поселение - это совсем другое дело: ни тебе бараков, ни конвойных с автоматами, ни робы, ни режима дня с отбоем и подъемом, - объяснил kp.ru известный московский адвокат Леонид Ольшанский. - В колонии-поселении девушка сможет снять домик у какой-нибудь бабушки на территории, сможет на удаленке учиться в институте, без ограничений приглашать в гости маму, папу, любовников, в конце концов. Единственный запрет - нельзя покидать территорию поселения. А так - живи не хочу. Что до пяти лет, то на первый взгляд, судья дала много. Это практически потолок по этой статье. Но этот срок вполне реально сократить. 4 месяца она уже провела в СИЗО, а это день за два в пересчете на срок заключения. Кроме того, спустя треть срока она сможет подать на УДО. Так что через два года - и это максимум - вернется к родителям.

Так же по решению суда Валерия Башкирова должна будет выплатить родственникам погибших детей 4 млн рублей.