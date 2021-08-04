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Общество4 августа 2021 16:10

«Я больше так не буду. Отпустите меня к родителям»: суд оставил студентку, сбившую двоих детей, под арестом

Башкирова вновь разревелась на заседании, но слезы не помогли смягчить меру пресечения
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Башкирова вновь разревелась на заседании, но слезы не помогли смягчить меру пресечения

Башкирова вновь разревелась на заседании, но слезы не помогли смягчить меру пресечения

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Чего стоит жизнь двоих мальчишек: СИЗО или домашний арест, тюрьма или колония-поселение? Решать, конечно, суду. После жуткой аварии, случившейся на пешеходном переходе в Москве, многие ставили себя на место и виновницы ДТП, и мам погибших ребят.

Напомним, Валерию Башкирову, стаж вождения которой всего 7 месяцев, обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц». На своей «Мазде» 16 июля она протаранила троих детей, которые с мамой и бабушкой переходили дорогу по зебре на улице Авиаторов.

Блондинка за рулем хотя и ехала без превышения скорости, но не удосужилась даже притормозить у зебры. Удар был такой силы, что пятилетний мальчик погиб через три часа после аварии, а его четырехлетний двоюродный брат умер на следующий день. Чудом удалось выжить их девятимесячной сестренке, которая в момент столкновения была пристегнута ремнями безопасности в детской коляске.

Башкирова на месте ДТП в оправдание заявила, что детей не видела, уточнив, что смотрела на телефон с включенным навигатором. Кроме того, девушка сослалась на ослепившее ее солнце, но эта версия не подтвердилась. В крови студентки не было ни алкоголя, ни наркотиков. Двое суток она провела под домашним арестом, но после смерти второго ребенка меру пресечения ужесточили.

В женское СИЗО «Печатники» ее доставили прямо из зала суда в понедельник, 19 июля. Почти сразу адвокат обжаловал эту меру пресечения, сославшись в своей апелляции на наличие у Башкировой постоянной прописки в Москве, а также отсутствие судимостей и административных штрафов.

Апелляцию, в который защитник требовал вернуть Башкирову под домашний арест, в среду, 4 августа, рассмотрел Мосгорсуд. Заседание прошло в открытом режиме. Сама Валерия вышла на связь с судом по видеосвязи из СИЗО. Белая футболка, волосы скромно собранные в хвост, кипа бумаг и уголовный кодекс в руках: к суду девушка явно готовилась. Первые минуты Валерия, устроившая истерику на прошлом заседании (тогда она разревелась, когда услышала слово «СИЗО»), держалась спокойно.

Но как только в зал вошли ее родители и стали махать дочке рукой в камеру, Башкирова снова расплакалась. Своё имя и фамилию суду она назвала, всхлипывая от слез и громко вздыхая через каждое слово.

- Присаживайтесь! - обратился к Башкировой судья.

Но та ещё долго стояла, вытирая слёзы, капающие со щёк.

Потерпевшие, родители погибших мальчиков, в суд не явились. Они попросили рассмотреть апелляцию без их участия.

- Просим приобщить кассовые чеки, - выступил с ходатайством Альберт Якобов, адвокат Башкировой.

Это чеки на организацию похорон двух братьев. Все расходы взяли на себя родители Башкировой. На похороны мальчиков они в общей сумме потратили 200 тысяч рублей.

Зачитывая ходатайство адвоката, судья уточнил, что Башкирова полностью признала вину и сотрудничает со следствием.

- Двое суток моя подзащитная была под домашним арестом. За это время она ничего не нарушила, на допросы в суд явилась добровольно. Это преступление средней тяжести, и по УПК она имеет право находиться дома. Родители готовы внести залог, если это потребуется. Мы согласны на любые запреты деятельности. Прошу учесть ее юный возраст, - обратился к суду адвокат Альберт Якобов.

Суд предоставил слово и самой Башкировой. Валерия, закрыв лицо руками, опять разревелась.

- Я прошу прощения, я виновата, - заикаясь от слез, начала Башкирова. — Я все понимаю, я больше так никогда не сделаю, я больше так не буду. Отпустите меня к родителям, они будут за мной следить. Я очень хочу в институт, скоро 1 сентября, - на эмоциях выдала обвиняемая.

Но слезами прокурора разжалобить не удалось, он продолжил настаивать на аресте.

Когда судья удалился в совещательную комнату, родители Башкировой бросились к экрану, чтобы хоть так поговорить с дочкой.

- Давай успокаивайся, не реви! Платок есть у тебя? Кашель прошёл? Мы до конца будем с тобой, - перебивая друг друга, суетились мать и отец.

- Я вас люблю, - единственное, что ответила Башкирова.

Мама Башкировой тоже расплакалась, но только позже — во время оглашения решения суда. За смертельное ДТП Валерии Башкировой грозит до семи лет лишения свободы.

- Оставить под арестом, - скупо выдал судья.

В СИЗО Башкирова пробудет до 16 сентября. 2 августа за решеткой она отметила своё 19-летие.

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