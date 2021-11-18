Путин: нужно держать Запад в напряжении

Владимир Путин впервые выступил на заседании коллегии МИД. Президент ожидаемо рассказал о наших отношениях с другими странами — с кем мы дружим, а с кем нет. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин впервые выступил на заседании коллегии МИД. Президент ожидаемо рассказал о наших отношениях с другими странами — с кем мы дружим, а с кем нет. Вот главное из его речи:

УКРАИНА

- Внутриукраинский кризис далек от завершения - пока Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям. На словах партнеры по Нормандскому квартету не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик, - констатировал Путин.

Российский глава добавил, что «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения и проведением маневров в Черном море».

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Президент заявил, что учения НАТО в Черном море «выходят за рамки».

- В 20 километрах от нашей границы летают стратегические бомбардировщики. Мы говорим о красных линиях, но понимаем, что партнеры у нас очень своеобразные и поверхностно относятся к нашим предостережениям. В Румынии и Польше развернуты системы ПРО, которые легко могут быть использованы под ударные комплексы — вопрос нескольких минут, чтобы поменять программное обеспечение, - рассказал Путин.

Глава страны добавил, что «предупреждения дают знать».

- Определенное напряжение возникло. Нужно, чтобы такое состояние сохранялось как можно дольше, чтобы в голову никому не пришло устроить нам какой-нибудь конфликт - нам конфликты не нужны. Плюс надо ставить вопрос о предоставлении гарантий безопасности России на этом направлении. Просто так существовать и думать, что там может произойти, мы не можем, - заявил президент.

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС

Путин заметил, что проблема беженцев на границе Белоруссии и Польши создает «еще одно напряжение в близком регионе».

- Посмотрите на действия польских силовиков — детей жалко. Людей поливают водой, слезоточивым газом, сирены включают. Хорошо помню 2014 год, когда Польша пыталась остановить применение (спецсредств — Ред.) органами правопорядка на Украине. Говорили о невозможности применения таких средств к гражданскому населению. А сами что делают?- задался вопросом российский глава.

ЕС И НАТО

Путин пожаловался, что Евросоюз «продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями».

- Мы — соседи, и разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят, - напомнил президент.

Российский глава добавил, что с отношения с НАТО у нас тоже переживают кризис. Альянс «настырно и демонстративно приближает инфраструктуру к нашим границам».

- Снижение военной напряженности отвечает интересам всех. Взяли на голом месте, без объяснения причин, выслали дипломатов, а потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России. Чего обижаться? Это их инициатива. Ну не хотят сотрудничать — не надо. Не очень-то хотелось, - заявил Путин.

США

Америка — еще одна страна, с которой у нас все не просто.

- Урезанные посольства не могут нормально функционировать, а не то чтобы заниматься развитием двусторонних связей. Это последствия провокационной линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные запреты и ограничения для российских дипломатов. Собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм и правил! Все грубо нарушили, забрали собственность и все! Где та Венская конвенция? И разговаривать не хотят на эту тему. Странно даже – цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет! Не очень вроде бы, - возмутился Путин.