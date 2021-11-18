Анфиса Чехова после чудовищной травли раскрыла правду об увеличении груди

Телеведущая Анфиса Чехова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова некоторое время назад призналась в обмане. Телеведущая сообщила поклонникам, что весила под 100 кг и никак не могла похудеть. Однако нашла в себе силы и справилась с лишним весом. Теперь звезда готова раскрыть свой секрет похудения. Правда, не бесплатно. Всем желающим предложено расстаться с кругленькой суммой. После этого разгневанные россияне набросились на Анфису. Мол, она наживается на простом народе. В адрес красавицы посыпались оскорбления и обвинения в пластике. Но затравленная Чехова не намерена отчаиваться.

Анфиса Чехова откровенно ответила на вопрос, который волновал многих ее воздыхателей. Она обратилась к эксперту. Красавица согласилась пройти полиграф. Артистка таким образом решила доказать свою честность. Чехова утверждает, что худела сама, желудок не ушивала, к помощи пластических хирургов и различным дорогостоящим манипуляциям не прибегала.

Она обнародовала вопрос от специалиста. А потом показала свой ответ. "Теперь внимание. У вас силиконовая грудь?" - спросила у Чеховой эксперт-полиграфолог.

"О да", - ответила Анфиса. Таким образом она раскрыла правду о своей пластической операции.

Напомним, две недели назад Анфиса Чехова шокировала фолловеров откровением. Она весила почти 100 килограммов и обманывала публику. "Я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза", поделилась знаменитость.

По словам звездной красавицы, ей удалось скинуть лишние килограммы благодаря силе воли. Вот только многие не поверили Анфисе. Народ уверен, что Чехова "сделала себе операцию по ушиванию желудка", а потом "липосакцию и подтяжку кожи".