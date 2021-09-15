Алла Пугачева обратилась к поклонникам: "Непозволительно разрушать чье-то чужое"

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева обычно не реагирует на выпады завистников и злопыхателей. Примадонна не дает концертов, редко выходит в свет, живет тихой жизнью в замке в деревне Грязь и с мужем Максимом Галкиным воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Однако на днях Алла Борисовна нарушила молчание и обратилась к поклонникам.

Алла Пугачева отреагировала на скандальное интервью Натальи Гулькиной. Бывшая солистка группы "Мираж" выдвинула против Примадонны чудовищное обвинение.

"Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет! Почему? Алла имеет очень весомое мнение. Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда", - огорошила заявлением звезда Елену Хангу.

Примадонна, вероятно, порядком устала от сплетен. Потому высказалась в адрес злопыхателей. Она разместила фотографию в блоге. А под ней обратилась к поклонникам.

"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья", - написала певица. Она также добавила хештеги "заврались" и "танки грязи не боятся".

Кстати после скандального заявления Гулькиной за Пугачеву вступился ее муж Максим Галкин. Он назвал откровения звезды "Миража" "клеветнической глупостью".

Ранее Алла Борисовна так прокомментировала сайту mk.ru выпад коллеги по шоу-бизнесу: "Сижу как в окопах... То одну задушила, то другой что-то перекрыла… Мне их жалко, врут годами одно и то же, уже не знают, что придумать нового. Я же сама знаю, как могут давить, не пущать, закрывать. Сама сколько пробивалась, сколько меня запрещали! Это непозволительно и недостойно - разрушать чье-то чужое. Помогать помогала, это да…".