Максим Галкин показал неземной красоты Аллу Пугачеву в эффектном мини Фото: СОЦСЕТИ

Максим Галкин с нескрываемым обожанием относится к своей любимой супруге Алле Пугачевой. Юморист иногда публикует фотографии Примадонны, чем несказанно радует публику. На днях артист разместил в блоге снимок, который произвел фурор.

Максим Галкин показал помолодевшую Аллу Пугачеву в эффектном мини платье. Неземной красоты певица стоит подле мужа и мило улыбается. Алла Борисовна выглядит просто божественно. Идеальный макияж, стройные ноги, прическа - волосок к волоску.

Фото: СОЦСЕТИ

В Примадонне все прекрасно. Она буквально светится от счастья. Максим нежно обнимает жену за талию. "Какая же Алла божественная", "Фея", "Не каждая с деньгами сможет так выглядеть. Здесь важно, что муж к ней так относится. Как к хрустальной вазе", "Вот что значит - удачно выйти замуж. Алла Борисовна выглядит моложе своего Максима Галкина", - пишут преданные фанаты вокалистки.

Возраст влюбленных никогда не смущал. "Помню, когда мы решили пожениться, я прямо спросила у Макса, могу ли я с ним спокойно стареть. Вы бы видели эти серьезные глаза! Он сказал: «Да, конечно. Ничего не бойся». И я согласилась", - говорила Примадонна.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы в браке вот уже десять лет. Супруги воспитывают двойняшек: восьмилетних Лизу и Гарри. 72-летняя исполнительница хита "Миллион алых роз" каждую минуту старается быть рядом с отпрысками. Сейчас звездные супруги стараются лишний раз не покидать свое поместье в деревне Грязь. Они прошли вакцинацию, ограничили выходы в свет.