Стало известно, какую пенсию получает Алла Пугачева

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Глядя на Аллу Пугачеву, трудно поверить, что Примадонна давно на пенсии. Певице 72 года, она ведет спокойную, размеренную жизнь с пятым мужем Максимом Галкиным. На днях Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Борисовны.

Лолита Милявская на пенсии несколько лет. Она получает в месяц 23 тысячи рублей, что в два раза меньше, чем выплачивают Алле Пугачевой. "Все эти звания - всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она - народная артистка СССР", - сказала вокалистка в эфире шоу "Антонимы".

Сама Алла Борисовна давно не дает не интервью. А каждое ее публичное появление становится сенсацией. Актриса всегда чем-нибудь удивляет народ и говорит: "В моем возрасте счастье - здоровье моих близких. Все! Я, когда молюсь на ночь, всегда говорю: «Господи, спаси и сохрани моих близких, страну мою многострадальную… ну и про меня не забудь…»".

На днях она и ее большая семья отмечали день рождения младших детей Примадонны. Лизе и Гарри 18 сентября исполнилось восемь лет. Для певицы и ее супруга Максима Галкина наследники - свет в окошке. На праздник в деревню Грязь пришли все друзья именинников, вместе они участвовали в забавных конкурсах и веселились на танцполе. Максим вел подробный репортаж со дня рождения наследников и показывал, как проходит необыкновенная вечеринка.