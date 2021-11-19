Вырастут доплаты к пенсии и детские пособия, а зарплаты в конвертах станут меньше: Вслед за «минималкой» поднимутся доходы 16 млн россиян

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

- В соответствии с решением президента, прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 году составит 12 654 рублей, - сказал журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков. - Это прирост на 8,6% к уровню 2021 года. Соответственно для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров – 10 882 рублей, детей – 12 274 рублей. МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей, это на 8,6% больше МРОТ текущего года. Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан – это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности. На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей.

Рост этих величин потянет за собой и другие выплаты.

- Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат, - пояснили kp.ru в Минтруде. - Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.

Пособия, привязанные к прожиточному минимуму и МРОТ, вырастут на 8,6%, уточнили в Минтруде.

Однако рост МРОТ, прожиточного минимума и пособий потянет за собой и другие звенья.

- Повышение этих выплат приведет и к индексации зарплаты в некоторых отраслях, - сказал kp.ru доктор экономических наук профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Так всегда бывает при повышении МРОТ — чтобы не сплющивалась (есть у нас такой неофициальный термин) система оплаты труда. Поэтому можно ожидать, что будет рассматриваться выделение дополнительных средств для повышения зарплат, например, в бюджетной сфере.

Кроме того, по словам эксперта, эти меры приведут к уменьшению доли «зарплат в конверте».

- Вот как будет действовать этот механизм, - сказал Сафонов. - Работодатели обязаны официально платить не меньше МРОТа, остальное они доплачивают «в конвертах». Если увеличивается МРОТ, то для того, чтобы зарплата осталась на прежнем уровне, работодатель уменьшит «конвертные». То есть повышение МРОТ оттянет на себя деньги из теневой экономики, по сути выведет их из тени.

Если говорить о конкретных направлениях деятельности, то ситуация будет развиваться в разных направлениях, считает наш собеседник.

- Например, в строительстве, сельском хозяйстве, индустрии гостеприимства, IT-технологиях повышения зарплат, скорее всего не будет, - прогнозирует эксперт. - В этих отраслях рост и так за последний год составил в среднем 13% при том, что в целом по экономике был 9%. Не ожидаю роста и в производстве строительных материалов, нефтяной отрасли, металлургии. А в тех отраслях, где невысокий потребительский спрос, и соответственно, нет источников для повышения зарплаты, рост МРОТ приведет к выравниванию зарплат внутри организации. И если найдутся финансовые резервы, то они будут направлены на доплаты тем работникам, которые получали больше, чем МРОТ. Такие процессы можно ожидать в сфере ЖКХ за счет индексации тарифов на коммунальные услуги.